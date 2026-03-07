Võru Barrus võitis teist aastat järjest Balti liigas pronksi

Põhiturniiril kuuendaks jäänud Barrus võitis avageimi 25:22, teise geimi 26:24 ning lubas seejärel põhiturniiri teisele kolmandas geimis 16 punkti, teenides 3:2 (25:22, 26:24, 25:16) võiduga Balti liiga pronksmedali.

Võitjate parimana tõi Kyle Wilson 19 punkti (+13), Renato Santos lias 18 (+11) ning Kristo Kollo 6 punkti (+2). Võru meeskonna vastuvõtt oli 46 protsenti ja rünnakuid realiseeriti 60-protsendiliselt, blokipunkte teeniti seitse ja servil löödi kuus ässa (eksiti 18 pallingul), vahendab Volley.ee.

Bigbankile tõi Stefan Kaibald kümme silma (+7), Jack Williams lisas kaheksa (+2) ja Martti Juhkami seitse punkti (-2). Tartlaste vastuvõtt oli 54 protsenti ja rünnak 46 protsenti, blokist saadi kolm ja servil üks punkt (12 viga).

Finaalis lähevad vastamisi Pärnu VK ja Robežsardze/RSU.