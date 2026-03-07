Võru Barrus võitis teist aastat järjest Balti liigas pronksi
Võru Barruse võrkpalliklubi võitis laupäeval Balti liiga pronksmedali, kui alistas Pärnus toimunud pronksimängus Tartu Bigbanki kolmes geimis.
Põhiturniiril kuuendaks jäänud Barrus võitis avageimi 25:22, teise geimi 26:24 ning lubas seejärel põhiturniiri teisele kolmandas geimis 16 punkti, teenides 3:2 (25:22, 26:24, 25:16) võiduga Balti liiga pronksmedali.
Võitjate parimana tõi Kyle Wilson 19 punkti (+13), Renato Santos lias 18 (+11) ning Kristo Kollo 6 punkti (+2). Võru meeskonna vastuvõtt oli 46 protsenti ja rünnakuid realiseeriti 60-protsendiliselt, blokipunkte teeniti seitse ja servil löödi kuus ässa (eksiti 18 pallingul), vahendab Volley.ee.
Bigbankile tõi Stefan Kaibald kümme silma (+7), Jack Williams lisas kaheksa (+2) ja Martti Juhkami seitse punkti (-2). Tartlaste vastuvõtt oli 54 protsenti ja rünnak 46 protsenti, blokist saadi kolm ja servil üks punkt (12 viga).
Finaalis lähevad vastamisi Pärnu VK ja Robežsardze/RSU.
Toimetaja: Kristjan Kallaste