Pärnu VK teenis kümne aasta pikkuse pausi järel taas Balti meistritiitli

Põhiturniiril esikoha saanud Pärnu VK võitis finaalis esimesed kaks geimi, loovutades vastasele esimeses 21 ja teises 19 punkti. Kolmandas geimis juhtisid pärnakad veel 20:19, aga Läti klubi lõpetas kindlalt ning viis 25:22 võiduga kohtumise neljandasse geimi.

Pärnu läks seal juhtima ning võitis seisult 9:9 kuus järjestikust punkti, saavutades 23:17 edu. Läti klubi tegi siis aga 10:2 spurdi ja viis finaalmängu ka viiendasse geimi.

Otsustav vaatus algas paremini pärnakate jaoks, aga lätlased võitsid 6:7 kaotusseisust järgmised kolm punkti. RSU juhtis veel 12:10, aga siis näitas Pärnu sisu ja jõuti 13:13 viigini. Seejärel sai punkti Pärnu, aga RSU vaidlustas ja sai hoopis ise matšpalli. Pärnu pidas vastu ning Daniel Ramirez Pita viis võõrustaja taas juhtima. Markus Uuskari vormistas siis ässaga 3:2 (25:21, 25:19, 22:25, 25:23, 16:14) võidu.

"Ma ei suuda seda siiani uskuda. Kui viimane punkt oli, mul oli täiesti tühi tunne korraks. Neljas geim oli väga raske, seitsme punktiga juhtisime ja ei tulnud," ütles nurgaründaja Tristan Täht ERR-ile. "Ja viies ka… Selline pingelangus, siiamaani värisen. Ei suuda uskuda, et ma siin olen!"

Pärnu VK jaoks oli see klubi ajaloo teine Balti meistritiitel, viimati võidutseti 2015-2016 hooajal. Peatreener Rainer Vassiljevi sõnul ootas ka tema neljandas geimis, et mäng on tehtud.

"Läks väga lõpu peale, läks ümaraks see mäng, aga tihtipeale need lõpu peale mängud lähevadki. Tegelikult on ju teada, kuhu tõsted lähevad ja kes palle otsustama peavad, me otsustasime ära. Mul oli endal tunne, et justkui komm on suust ära võetud ja neljandas geimis oleks võinud olla turvaline vahe," ütles Vassiljev ERR-ile. "Ilmselgelt on õppetund, tekkis see tunne, et juba on käes. Seda tunnet ei saa liiga varakult tekitada."

Pronksi sai teist aastat järjest Võru Barrus, kes alistas laupäeval Tartu Bigbanki kolmes geimis. "Meie jaoks, põhiturniiri vaadates, oli pronksimäng midagi, mille nimel pingutada. Kindlasti pettumust ei olnud," sõnas Barruse peatreener Oliver Lüütsepp. "Küsimus oli, palju oleme taastunud seeriast Pärnuga, mis väga palju meilt just vaimset energiat võttis. Füüsiline sai paari päevaga korda, aga see kuidas tulime riietusruumist välja ja mängule, võib mehi kiita."