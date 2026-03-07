X!

Pärnu VK teenis kümne aasta pikkuse pausi järel taas Balti meistritiitli

Võrkpall
{{1772909040000 | amCalendar}}
Foto: Siim Lõvi /ERR
Võrkpall

Pärnu Võrkpalliklubi kerkis taaskord Balti meistriks, kui alistas laupäeval kodupubliku ees toimunud finaalmängus Läti klubi Roberžsardse/RSU kolm-kaks. Võit oleks võinud tulla varem, aga kodupublikule pakuti viiele geimile veninud mängus äärmiselt pingelisi hetki.

Põhiturniiril esikoha saanud Pärnu VK võitis finaalis esimesed kaks geimi, loovutades vastasele esimeses 21 ja teises 19 punkti. Kolmandas geimis juhtisid pärnakad veel 20:19, aga Läti klubi lõpetas kindlalt ning viis 25:22 võiduga kohtumise neljandasse geimi.

Pärnu läks seal juhtima ning võitis seisult 9:9 kuus järjestikust punkti, saavutades 23:17 edu. Läti klubi tegi siis aga 10:2 spurdi ja viis finaalmängu ka viiendasse geimi.

Otsustav vaatus algas paremini pärnakate jaoks, aga lätlased võitsid 6:7 kaotusseisust järgmised kolm punkti. RSU juhtis veel 12:10, aga siis näitas Pärnu sisu ja jõuti 13:13 viigini. Seejärel sai punkti Pärnu, aga RSU vaidlustas ja sai hoopis ise matšpalli. Pärnu pidas vastu ning Daniel Ramirez Pita viis võõrustaja taas juhtima. Markus Uuskari vormistas siis ässaga 3:2 (25:21, 25:19, 22:25, 25:23, 16:14) võidu.

"Ma ei suuda seda siiani uskuda. Kui viimane punkt oli, mul oli täiesti tühi tunne korraks. Neljas geim oli väga raske, seitsme punktiga juhtisime ja ei tulnud," ütles nurgaründaja Tristan Täht ERR-ile. "Ja viies ka… Selline pingelangus, siiamaani värisen. Ei suuda uskuda, et ma siin olen!"

Pärnu VK jaoks oli see klubi ajaloo teine Balti meistritiitel, viimati võidutseti 2015-2016 hooajal. Peatreener Rainer Vassiljevi sõnul ootas ka tema neljandas geimis, et mäng on tehtud.

"Läks väga lõpu peale, läks ümaraks see mäng, aga tihtipeale need lõpu peale mängud lähevadki. Tegelikult on ju teada, kuhu tõsted lähevad ja kes palle otsustama peavad, me otsustasime ära. Mul oli endal tunne, et justkui komm on suust ära võetud ja neljandas geimis oleks võinud olla turvaline vahe," ütles Vassiljev ERR-ile. "Ilmselgelt on õppetund, tekkis see tunne, et juba on käes. Seda tunnet ei saa liiga varakult tekitada."

Pronksi sai teist aastat järjest Võru Barrus, kes alistas laupäeval Tartu Bigbanki kolmes geimis. "Meie jaoks, põhiturniiri vaadates, oli pronksimäng midagi, mille nimel pingutada. Kindlasti pettumust ei olnud," sõnas Barruse peatreener Oliver Lüütsepp. "Küsimus oli, palju oleme taastunud seeriast Pärnuga, mis väga palju meilt just vaimset energiat võttis. Füüsiline sai paari päevaga korda, aga see kuidas tulime riietusruumist välja ja mängule, võib mehi kiita."

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

võrkpalliuudised

22:32

Pärnu VK teenis kümne aasta pikkuse pausi järel taas Balti meistritiitli Uuendatud

17:28

Võru Barrus võitis teist aastat järjest Balti liigas pronksi

05.03

Võõrsil võitnud Viljandi Metall astus sammu poolfinaali suunas

05.03

Rikberg pronksimängu eel: võidab see, kes rohkem tahab

03.03

Pärnu sai tasavägises heitluses Võrust jagu, Tartu peab pronksimänguga leppima

03.03

Võrkpallur Oliver Venno lõpetab koondisekarjääri

02.03

Täht tuli Araabia Ühendemiraatides hõbedale, Saaremaalt kümme blokki

01.03

Baltikumi parima naiskonna tiitel rändab Leetu

01.03

Pärnu tuli raskest seisust välja ja viis seeria otsustavasse mängu

01.03

Põhiturniiril võidutsenud Rae Spordikool jäi Balti liigas sootuks medalita

28.02

TÜ/Bigbank tuli keerulisest seisust võidukalt välja, Rae mängib pronksile

28.02

Tartu Bigbank peab finaalikoha teenima otsustavas mängus

27.02

Jüris selgub Balti riikide parim võrkpallinaiskond

26.02

Rikberg ootab Lätis vastastelt kiiret mängu

25.02

Võrkpalli Balti liiga poolfinaale alustasid võiduga Tartu ja Võru

videod

sport.err.ee uudised

22:36

Galerii | Hoki poolfinaalide avamängud võitsid kodumeeskonnad

22:32

Pärnu VK teenis kümne aasta pikkuse pausi järel taas Balti meistritiitli Uuendatud

22:19

ETV spordisaade, 7. märts

21:55

Hermet püstitas Prantsusmaal punktirekordi, aga oleks võinud veelgi visata

21:21

Tartu Ülikool kaotas Valmieras suurelt, Keila KK võitis teisel lisaajal

20:39

Eesti naiste jalgpallikoondis avas viigiga MM-valiksarjas punktiarve

20:16

Aigro ei pääsenud Lahtis teise vooru, võit Tschofenigile

19:41

Haanja maratonil võidutsesid Kilp ja Ojaste, Estoloppeti võitis Ränkel

19:15

Shimada tuli jälle maailmameistriks, Goidina ja Kaljuvere parandasid kohta Uuendatud

18:32

Vaprus pööras kodupubliku ees kaheväravalise kaotusseisu võiduks

18:05

Meeste hooaja viimase teatesõidu võitis Norra, Eesti kümnes Uuendatud

17:54

Kaljuvere treener: Tammsaarel tuli armastus, meil tuleb medal!

17:28

Võru Barrus võitis teist aastat järjest Balti liigas pronksi

17:05

Eesti kurlingupaar paralümpial võimsa Hiina vastu ei saanud Uuendatud

16:44

Eesti laskesuusanoored sõitsid MM-il medalile Uuendatud

loetumad

15:20

Regina Ermits tuli Kontiolahtis 13. kohale, võit Simonile Uuendatud

06.03

Rootsi suusakoondises käärib

18:05

Meeste hooaja viimase teatesõidu võitis Norra, Eesti kümnes Uuendatud

19:15

Shimada tuli jälle maailmameistriks, Goidina ja Kaljuvere parandasid kohta Uuendatud

17:05

Eesti kurlingupaar paralümpial võimsa Hiina vastu ei saanud Uuendatud

11:33

IPC president vene sportlastest: pole vahet, mida nad on lahinguväljal teinud

16:44

Eesti laskesuusanoored sõitsid MM-il medalile Uuendatud

14:38

Flora alustas hooaega kindla võiduga Uuendatud

06.03

Eesti jäähokinaiskond sai MM-il jagu kõikidest vastastest

17:54

Kaljuvere treener: Tammsaarel tuli armastus, meil tuleb medal!

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo