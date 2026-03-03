Pärnu sai tasavägises heitluses Võrust jagu, Tartu peab pronksimänguga leppima

Pärnu alistas poolfinaali otsustavas kohtumises kodusaalis Võru Barrus Võrkpalliklubi 3:1. Tasavägiselt kulgenud matšis võitis Pärnu avageimi 25:19, teises võitis Võru 23:23 viigiseisust kaks punkti ja viigistas seisu, kolmandas geimis võitis aga Pärnu 22:22 viigiseisust kolm punkti järjest ning asus taas kohtumist juhtima. Neljandat geimi alustas Pärnu 5:0 spurdiga, aga Võru jõudis punkti kaugusele ja järgnes tasavägine heitlus, kuni seisult 21:19 võitis Pärnu neli punkti järjest, kindlustades sellega koha finaalis.

Pärnu parim oli Tristan Täht 18 punktiga, Daneil Pita tõi 17 ja Sten Perillus 14 punkti. Võru ridades tõi Renato Santos 22 punkti.

Teises poolfinaalpaaris jäi Tartu Bigbank otsustavas matšis kodupubliku ees 1:3 alla Robežsardze/RSU. Läti klubi võitis esimesed kaks geimi 25:21 ja 25:23, kolmandas geimis jäi 25:18 peale Tartu, aga neljanda geimi võitsid lätlased 25:22. Tartu parim oli Stefan Kaibald 17 punktiga, Martti Juhkami lisas 14 ja Jack Williams 13 punkti.

Finaal ja pronksimäng peetakse laupäeval, 7. märtsil Pärnus.