Eesti naiste võrkpallikoondise peatreeneriks valiti soomlane

Seppäneniga sõlmiti 1+2 leping ehk pärast esimest aastat on võimalik lepingut kahe aasta võrra pikendada.

Seppänenil on kogemus nii Soome rahvuskoondise abitreenerina kui aastaid klubitasandil Soome meistriliigas töötades. Sellele eelnes pikk ja edukas mängijakarjäär.

"Pekka pikem visioon meie naiskonna ja Eesti naiste võrkpalli üldisemaks arenguks klapib juhatuse vaatega. Samuti on tema senine taust ja kogemused treenerina sobivad, et see väljakutse vastu võtta ja koos suuremaid sihte seada. Loodan ladusale koostööle ja mõne aasta pärast näha meie naiskonda kõrgemal tasemel tegusid tegemas," sõnas Eesti Võrkpalli Liidu president Hanno Pevkur.

Uus peatreener ootab väljakutset põnevusega. "See oli tegelikult juhuste kokkulangemine, mu endine kolleeg Soome rahvuskoondise juures saatis mulle info, et Eesti naiskond otsib juhendajat ja ehk tahan kandideerida ning mõtlesin, et miks mitte. Nüüd ootan seda väljakutset suure huviga," kommenteeris Pekka Seppänen.

Seppänen on meie võrkpalliga hästi kursis ja Eesti koondise vastu mitmel korral mänginud, samuti on ta eestlannadega kokku puutunud klubitasandil. "Sel hooajal mängib meie liigas Marily Lass, varasemast mäletan mõistagi väga hästi Kertu Laaki, veel varasemast näiteks Anu Ennokit ja teisi koondislasi, kes meie meistriliigas mänginud on, seega mul on üsna hea pilt ees Eesti mängijate tasemest," sõnas ta.

Treenerina iseloomustas ta end kui hea töökeskkonna loojat. "Tahan olla selline treener, kes tegutseb koostöös oma tiimiga, samuti on oluline, et naiskonnas oleks hea atmosfäär nii treeningutel kui võistlustel. Kui omavaheline keemia ja läbisaamine on hea ning kõik teavad, mida ja milleks me teeme, on lihtsam ka tugevalt pingutada, raskusi ületada ja piire nihutada. Taktika jms tuleb pärast seda," lisas juhendaja, kes lisaks naiskonna juhendamisele hakkab panustama ka Eesti naiste võrkpalli üldisesse arengusse.

Edukas treeneritöö kodumaal

2016. aastal treenerikarjääri alustanud Seppänen töötas aastatel 2023–2024 Soome naiste koondise abitreenerina, klubivõrkpallis on ta hetkel Puijo Volley naiskonna peatreener ja sõlmis äsja klubiga ka uue lepingu. Möödunud hooajal viis ta naiskonna Soome meistriks ning sellele eelnenud kahel hooajal võideti pronksmedalid. 2024. aastal võideti ka põhjanaabrite karikavõistlused.

Seppänen on varasemalt tegutsenud abitreenerina meeste kõrgliigaklubide Savo Volley ja Pielaveden Sampo juures ning naiste klubi Kuusamo Pölkky juures.

Mängijana on uus Eesti naiskonna peatreener 12 hooaega mänginud Soome kõrgliigas ja võitnud kaks kulda ning korra tulnud karikavõitjaks. Lisaks mängis ta kolmel hooajal USA üliõpilasliigas ja on edu saavutanud ka rannavõrkpallis (U-23 EM-hõbe).

Seppänen esitas Eesti alaliidule kolmeaastase tegevusplaani, mis hõlmab Eesti naiste võrkpalli üldisi arengusuundi: mängijate igakülgset arendamist, ühtse mängusüsteemi loomist, koostööd klubidega, talentide pealekasvu tagamist jne.