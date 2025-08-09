Naiste võrkpallikoondis jäi EM-valiksarjas võiduta

Eesti naiste võrkpallikoondis pidas laupäeval Põhja-Makedoonias oma viimase mängu 2026. aasta Euroopa meistrivõistluste valiksarjas, aga pidi Iisraeli kindlat paremust tunnistama.

Naiskonnad mängisid avageimis tasavägiselt kuni seisuni 12:12, misjärel Iisrael 25:18 võidu vormistas. Teises geimis läksid eestlannad varakult viiega juhtima, kuid Iisrael jõudis 10:10 viigini. Eesti läks siis mitmel korral kolmega juhtima, aga lubas 17:14 eduseisul vastastele viis järjestikust punkti. Iisrael seda edu enam ei loovutanud ning realiseeris 25:23 geimivõidu.

Kolmandas geimis läks Iisrael juhtima 12:5 ning eestlannadel sellest august välja kaevamiseks enam jaksu ei olnud - viimases EM-valikmängus tuli tunnistada Iisraeli 3:0 (25:18, 25:23, 25:15) paremust.

Kertu Laak tõi Eestile üheksa punkti (+6), Marily Lass ja Kätriin Põld lisasid kumbki seitse punkti (+4 ja +3). Eesti vastuvõtt oli 38 protsenti, rünnak 31 protsenti, blokist saadi kuus punkti, serviga seekord punkte ei teenitud ja eksiti kümnel pallingul, vahendab Volley.ee.

Kokku on valiksarjas seitse alagruppi, igaühes kolm naiskonda. EM-finaalturniirile pääsevad kõikide alagruppide võitjad ja lisaks kõikide alagruppide peale viis paremat teise koha saajat.

C-alagrupist pääses otse EM-finaalturniirile kõik neli kohtumist võitnud Sloveenia, Iisrael läheb teise koha saajate tabelisse. Eesti naiskond kaotas kõik neli kohtumist.

Viimased EM-valikmängud peetakse pühapäeval.