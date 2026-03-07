Tartu Ülikool kaotas Valmieras suurelt, Keila KK võitis teisel lisaajal

Korvpalli Eesti-Läti liiga liider Tartu Ülikool Maks & Moorits sai kainestava kaotuse, kui võõrsil jäädi Valmierale alla 20 punktiga. Keila KK sai võidulisa, aga pidi selleks 50 minutit vaeva nägema.

Tartu Ülikool saavutas mängu alguses seitsmepunktilise edu, kuid Valmiera kustutas selle esimese veerandi lõpuks ning asus teisel veerandil ise dikteerima, saavutades poolajaks 46:36 edu. Kontroll jäi ka teisel poolajal võõrustajale, kes vormistas kodupubliku ees vägeva 99:79 (18:17, 28:19, 29:23, 24:20) võidu liiga liidri üle.

Tartu Ülikooli resultatiivseim oli 17 punktiga Bryce Mcbride, kes lisas ka neli lauda ja neli korvisöötu. Kapten Martin Paasoja lisas omalt poolt 16 silma, kahekohalise summani jõudis ka 11 punkti kogunud Malcolm Bernard. Valmiera eest jõudis kahekohalise summani viis meest, üleplatsimeheks oli 18 punkti visanud Marcis Vitols.

Keila KK teenis laupäeval võidulisa ja kuidas veel: koduväljakul mängiti Läti Ülikooliga kaks lisaaega, aga Keila klubi vormistas lõpuks 119:115 (18:19, 24:27, 29:24, 28:29, 20:16) võidu. Mõlema tiimi suurim edu oli tasavägises heitluses seitse punkti, mõlemad saavutasid lisaajal korra ka neljapunktilise edu.

Äsja Keilaga liitunud tagamängija Dequan Morris tegi 31 punkti ja 12 lauapalliga kaksikduubli, Eric Schmalz lisas omalt poolt 22 punkti, seitse lauda ja viis korvisöötu ja veel kolm keilakat viskas vähemalt 15 punkti. Läti Ülikool sai kolmelt mängijalt 79 punkti, nii Styles Zion Trinity kui ka Samuel Adewunmi haarasid 13 lauda, Trinity viskas 28 punkti ja Adewunmi 26. Jalen Milleri arvele jäi 25 silma ja seitse lauapalli.