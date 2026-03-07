Lillemets loobus sisekergejõustiku MM-ist

X!

Eesti mitmevõistleja Risto Lillemets otsustas kätte langenud võimalust siiski mitte ära kasutada ega sõida paari nädala pärast Poola toimuvatele sisemaailmameistrivõistlustele.

Käesoleval nädalal teatas mitmevõistleja Johannes Erm, et loobub tervislikel põhjustel 20.-22. märtsil Torunis toimuvatel sisemaailmameistrivõistlustel osalemisest, vahendab EKJL.ee.

Kuna ühest riigist saab ühel alal osaleda maksimaalselt kaks sportlast, siis tekkis Ermi loobumisega võimalus sise MM-ile minna Risto Lillemetsal, kes oli reitingutabeli järgi endale koha taganud, kuid oli Ermi ja Rasmus Rooslehe järel kolmas eestlane.

Rahvusvahelisel mitmevõistlusel kaugushüppes kanda vigastanud Risto Lillemets otsustas siiski sellest võimalusest loobuda, sest vigastus endiselt segab teda ja ta soovib keskenduda välihooajaks valmistumisele.

Mullustel sisemaailmameistrivõistlustel teenis Lillemets kaheksanda koha.

Poolas toimuvateks sisemaailmameistrivõistlusteks valmistuvad hetkel mitmevõistleja Rasmus Roosleht, tõkkejooksja Kreete Verlin ja teivashüppaja Marleen Mülla. Eesti Kergejõustikuliidu juhatus kinnitab MM-il osaleva koondise kolmapäeval, 11. märtsil.

