Kindlalt kaotanud TÜ/Bigbank peab edasipääsu püüdma otsustavas mängus

Võrkpalli naiste Balti liiga veerandfinaalseeria teine mäng Tartu Ülikool/Bigbanki ja Riia Võrkpallikool/LU vahel lõppes erinevalt esimesest lätlannade paremusega, kui avamängus 3:2 võidu saanud Tartu naiskond leppis laupäeval 0:3 kaotusega ja seega selgub edasipääseja pühapäevases otsustavas kohtumises. Audentese SG veerandfinaalist edasi ei pääsenud.

Põhiturniiri teise Tartu Ülikool/Bigbanki ja seitsmenda naiskonna Riia Võrkpallikool/LU kohtumine kujunes ootamatult ühepoolseks, kui kodusaalis mänginud Tartu esindus ei kogunud üheski geimis üle 16 punkti, vahendab volley.ee. Nora Lember tõi 0:3 (16:25, 16:25, 16:25) kaotusmängus 16 ja Laura-Liisa Maiste 9 punkti. Anete Celnova panustas võitu 18 punkti.

Tartu naiskond jäi tänavusel hooajal esmakordselt serviässadeta, lätlannad lõid üheksa serviässa. Blokipunkte märgiti võitjatele üksteist ja kaotajatele kolm. Läti võistkond olid parem ka rünnakul, lahendades punktiks sisuliselt pooled ehk 49% rünnakutest. Tartlannade rünnakuefektiivsuseks kujunes 33%.

Tartu Ülikooli Spordihoones toimuv seeria otsustav mäng, kui selgub pooflinalist, algab pühapäeval kell 13. Nelja naiskonna finaalturniir toimub 28 veebruaril-1. märtsil Jüris.

Kahe võiduni peetud veerandfinaalseeria avamängus põhiturniiril neljandaks tulnud Kaunase VDU-le 0:3 tulemusega kaotanud Audentese Spordigümnaasium ka teises kohtumises geimivõiduni ei jõudnud, leppides võõrsil toimunud vastasseisus 0:3 (11:25, 16:25, 9:25) kaotusega. Freia Liisa Palk kogus Audentese naiskonna ridades kaheksa punkti.

Külalised jäid hätta rünnakute realiseerimisega, kui punktiks löödi 22% rünankutest. Leedulannad lahendasid punktiks 49% rünnakutest. Blokipunkte saavutas Leedu võistkond seitse ja Audentese esindus kolm.

Seega kindlustas Kaunase VDU teise võistkonnana koha finaalturniiril. Esimesena jõudis poolfinaali põhiturniiril kaotuseta jäänud tiitlikaitsja Rae Spordikool/VIASTON.