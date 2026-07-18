Eesti naiskonnad ei pääsenud Balti liiga poolfinaalidesse

Külalisnaiskonna kasuks tegid skoori Ugne Lazdauskaite (12. minutil), Lamari Naima (45+1. ja 47.) ja Aleksandra Grace Madden (51.).

Kokku osales Balti liigas kuus naiskonda, igast riigist kaks. Oma riigi teise võistkonnaga ei kohtutud ja seega said kõik üheringilise liiga põhiturniiril kirja neli kohtumist.

Edasi poolfinaalidesse jõudsid Žalgiris (8 punkti), Riia FC (8), FC RFS (7) ja Šiauliai Gintra (7). Flora jäi kolme punktiga viiendaks ja kõik mängud kaotanud Sporting null punktiga kuuendaks.

Täpselt samadele kohtadele platseerusid Eesti naiskonnad ka eelmisel hooajal.