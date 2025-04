Selgunud on lõviosa saalijalgpalli EM-ile pääsejatest

Lõppenud on mängud valikturniiril, kuhu Eestil ei õnnestunud pääseda. Eelmise aasta kevadel Küprosel peetud eelvalikturniiril jäi Eesti teatavasti alla alagrupist edasi pääsenud Küprosele ja Andorrale võrdse tulemusega 1:2, kusjuures mõlemas kohtumises lasti vastastel võiduvärav lüüa viimasel minutil. Ainsa eduelamuse sai Eesti alagrupis viimaseks jäänud Põhja-Iirimaa üle, keda võideti 2:1.

Eesti vastastest oli valikturniiri põhiringis edukaim Andorra, kes sai 1 võidu, 3 viigi ja 2 kaotusega 7. alagrupis kolmanda koha. Sellest alagrupist sai alagrupi võitjana finaalturniirile tiitlikaitsja Portugal.

Küpros kaotas 1. alagrupis kõik kuus mängu üldise väravate vahega 7:34. Sellest alagrupist sai otse edasi eelmisel EM-il neljanda koha saanud Ukraina ja play-off'i pääses Rumeenia.

Lisaks Portugalile ja Ukrainale pääsesid alagrupi võitjana finaalturniirile Armeenia, Tšehhi, Poola, Sloveenia, Horvaatia, Hispaania, Prantsusmaa ja Valgevene. Sealjuures on Valgevene seis keeruline, kuna Lätis korraldatavatel turniiridel on keelatud Venemaa ja Valgevene sportlastel võistelda.

2. alagrupi võitnud Valgevene pidas oma "kodumängud" neutraalsel pinnal, mängides Maltaga Itaalias, Soomega Ungaris ja Maltaga Itaalias. Kusjuures Ungaris mängis Valgevenega Soome ka oma kodumängu, sest põhjanaabrid ei soovinud valgevenelasi oma riigis mängimas näha.

Kümne alagrupi peale said kaheksa enim punkte kogunud teise koha meeskonda play-off'i, kus septembrikuus selguvad viimased neli finaalturniirile pääsejat. 21. mail toimuval loosimisel ootavad oma vastaseid Itaalia, Gruusia, Bosnia ja Hertsegoviina, Belgia, Slovakkia, Ungari, Kasahstan ja Rumeenia.

Seni on Euroopa meister selgunud 12 korral ning edukaim meeskond on Hispaania, kes on võitnud seitse kulda, kaks hõbedat ja kaks pronksi ning vaid 2003. aastal jäädi medalita ja saadi neljas koht. Kaks korda on meistriks tulnud Itaalia ja Portugal ning korra on esikoha saanud Venemaa.

13. Euroopa meistrivõistlustel on esimest korda kaks korraldajariiki. Riias ja Kaunases peetakse mängud järgmise aasta 20. jaanuarist kuni 7. veebruarini. 16 finaalturniiril osalevat meeskonda loositakse nelja alagruppi 24. oktoobril Kaunases.