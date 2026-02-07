X!

TalTech/Nordaid lubas BARRUS/Võrul viigistada, kuid võttis viiendas geimis võidu

Võrkpall
TalTech/Nordaidi mängijad
TalTech/Nordaidi mängijad Autor/allikas: TalTech Volleyball/Facebook
Võrkpall

Võrkpalli naiste meistriliigas võttis tiitlikaitsja TalTech/Nordaid põhiturniiril hooaja kolmanda 3:2 võidu, kuid tabelikohta ei parandanud.

Kodupubliku ees mänginud TalTech võitis Võru vastu kaks esimest geimi, kuid võrulannad viisid kahe järjestikuse geimivõiduga kohtumise viiendasse geimi. Otsustavas geimis asusid võõrustajad kiirelt 4:1 ja 9:4 eduseisu ning võtsid lõpuks 15:11 geimivõidu, vahendab Volley.ee.

Hooaja isiklikule rekordile punktiga alla jäänud Maren Mõrd panustas 3:2 (25:23, 25:12, 17:25, 17:25, 15:11) võitu 24 punkti, millest koguni üheksa tulid avageimis. Hooaja isikliku tippmargi püstitanud Sigrit Tänav lisas 18, Stefi Siht 13 ja võitjate kümnest blokipunktist kuus toonud Anu Talvar 12 punkti. Margot Saharov kogus kaotajate poolel 14 ning Haide Haring, Kerli Kubi ja Hanna-Liisa Ilves 13 punkti.

Mängu kokkuvõttes olid võistkonnad rünnakul sisuliselt võrdsed – TalTech lõi puntiks 34% ja Võru esindus 35% rünnakutest. Blokis oli omakorda punktidega 10-7 ja servil 7-4 parem koduvõistkond. Servivigu tegid mõlemad naiskonnad võrdselt 10.

15 punkti saavutanud TalTech jätkab turniiritabelis neljandal kohal, jäädes koht kõrgemal paiknevast Viljandi Metallist maha ühe punktiga. Kuuendat kohta hoidev Võru on kogunud 13 punkti.

Pühapäeval kell 13 mängivad Viimsi koolis Viimsi/Tallinna Ülikool ja BARRUS/Võru VK. Samal ajal pannakse pall mängu ka TalTechi spordihoones, kus TalTech/Nordaid kohtub Audentese Spordigümnaasiumiga.

Toimetaja: Henrik Laever

