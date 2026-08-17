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Matson lõi Paidele kübaratriki, Flora ja Viimsi said konkurentidest jagu

Jalgpall
Jalgpalli naiste meistriliiga: Saku Sporting - Viimsi JK
Jalgpalli naiste meistriliiga: Saku Sporting - Viimsi JK Autor/allikas: Liisi Troska/jalgpall.ee
Jalgpall

Viimsi JK ja Tallinna FC Flora teenisid nädalavahetusel koduses jalgpalli naiste meistriliigas võidu ning astusid sellega lähimatel konkurentidel veidi eest ära.

Mullu pronksmedalitega lõpetanud, ent tänavu vankumatult tiitliheitluses sees olev Viimsi sai 2:1 jagu Saku Sportingust. Võidunaiskond asus kohtumist juhtima 64. minutil, kui skoori avas Liisa Rebane, kuid 78. minutil suutis Marie Heleen Lisette Kimsen täpse löögiga palli värava alanurka saata ning seisu viigistada, vahendab jalgpall.ee.

Viimane sõna jäi siiski Rebasele – 84. minutil lõi ta nii enda kui ka Viimsi naiskonna teise värava ning kindlustas sellega võidu, mis kergitas Viimsi naiskonna 27 punktiga tabeli tipmisele reale.

Teises samal ajal peetud mängus läksid vastamisi ülejäänud kaks tiitlipretendenti – Flora sai koduväljakul Paide Linnanaiskonnast jagu 4:2. Võõrustajad tegid suure sammu võidu suunas juba esimese poolajaga: hooaja esimeses pooles veel Viimsit esindanud, ent alates juuli keskpaigast Flora särgi selga tõmmanud 16-aastane Gerda Liisa Matson skooris järjepanu 14., 31. ja 35. minutil ning sai seega kirja kiire kübaratriki.

Teise poolaja alguses läks seis siiski taas põnevaks: Kirkeliis Lillemets lõi 51. minutil penaltist oma hooaja 13. värava ning neli minutit hiljem vähendas kapten Renate-Ly Mehevets seisu juba 2:3-le. Lõpuks sai siiski võidurõõmu tunda Flora, kes kindlustas võidu 79. minutil Gretlin Pihlaku penaltist.

Tabelitipp on endiselt äärmiselt tihe: liider Viimsil ja teist kohta hoidval Floral on mõlemal kirjas 27 punkti, Paide on 24 peal ning Saku on kogunud 22 punkti. Harju JK Laagri ja FC Elva jäävad rohkem maha, olles kogunud vastavalt kaheksa ja seitse silma.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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