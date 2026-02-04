TalTech jooksis Viimsist üle, Keila satsid said Lätis kaotuse

X!

Korvpalli Eesti-Läti liigas peeti kolmapäeval kolm mängu, Eesti klubide vastasseisus teenis võidu TalTech/Alexela, aga nii Keila Coolbet kui ka Keila KK pidid võõrsil Läti klubide paremust tunnistama.

TalTech ei andnud kodupubliku ees Viimsile võimalustki ning poolajaks oli ülikooliklubi saavutanud 27-punktilise edu, mis paisus hiljem veel 37-punktiliseks. Lõpusireeni kõlades oli tablool võõrustaja kindel 86:55 (24:13, 28:12, 17:12, 17:18) paremus.

Siim-Markus Post viskas võitjate eest 23 punkti ning lisas neli korvisöötu, kahekohalise summani jõudis veel 17 punkti skoorinud Oliver Suurorg. Viimsi resultatiivseim oli 13 silmaga Gert Suvi, kes haaras ka seitse lauapalli.

Keila KK haaras võõrsil Ogre vastu varakult ohjadest ning läks teisel veerandil 18 punktiga juhtima. Otsustava veerandi eel juhtis Eesti klubi veel 14 silmaga ning 47 sekundit enne mängu lõppu veel kolmega, aga Ogre keskmängija Reinis Avotinsi kaugvise viis kohtumise seisul 93:93 lisaajale. Ogre suutis viie minutiga visata lausa 19 punkti, Keila see-eest ainult kuus ning võõrustaja vormistas 112:99 (22:29, 17:25, 25:24, 29:15, 19:6) võidu.

Üleplatsimeheks kerkis Ogre tagamängija Gustavs Kampuss, kes kogus 40 minutiga 34 punkti, kuus lauapalli ja viis resultatiivset söötu. Keila KK liider oli Quion Xavier Burns, kes skooris lätlasest ainult ühe punkti vähem ja haaras kaheksa lauapalli. Keilale sai saatuslikuks lühike pink: võõrsil mängiti vaid seitsme mängijaga ning kõik algviisiku mehed veetsid platsil vähemalt 36 minutit.

Ka teine Keila sats pidi kaotusega leppima, kui Keila Coolbet juhtis veel kuus minutit enne mängu lõppu Läti Ülikooli vastu kahega, aga jäi otsustavatel minutitel alla ja sai 96:101 (23:25, 27:24, 15:23, 31:29) kaotuse.

Ethan Brittain-Watts kogus Keila klubi eest 24 punkti, Isaiah Thompson tegi 18 punkti ja 11 lauapalliga kaksikduubli. Läti Ülikooli tagameeste paar tegi suurepärase esituse: Francis Neilands viskas 28 punkti ja haaras kaheksa lauda, Marlon Short viskas ühe punkti vähem ja võttis samuti maha kaheksa lauapalli.

Tabeliseis:
1. Tartu Ülikool 18-2
2. Riia Zelli 15-4
3. Riia VEF 14-4
4. Ventspils 14-5
5. TalTech 14-6
6. Kalev/Cramo 13-6
7. Valmiera 13-6
8. Ogre 10-11

9. Pärnu 9-12
10. Liepaja 4-14
11. Keila KK 4-16
13. Läti Ülikool 3-16
14. Keila Coolbet 2-19

Toimetaja: Kristjan Kallaste

