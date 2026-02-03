Aerutajad valisid aasta paremaid
Eesti Aerutamisföderatsioon nimetas eelmise aasta parimaks süstameheks tiitlivõistlustelt kaks medalit toonud Roman Orlovi.
Orlov sai kuni 18-aastaste Euroopa meistrivõistlustel pronksmedali 1000 meetri distantsil ja tuli lisaks 500 meetri distantsil neljandaks. Pronksi sai ta ka kuni 17-aastaste olümpialootuste regatil samuti 1000 meetris.
Parimaks naiseks süstal valis alaliit Elizaveta Fedorova. Kuni 23-aastaste Euroopa meistrivõistlustel võitis ta hõbemedali 1000 meetri distantsil ja tuli 500 meetris üheksandaks. Täiskasvanute MM-il tuli 1000 meetris 13. koht.
Meeste kanuul valiti parimaks Joosep Karlson, meeste slaalomis Tarmo Peiker ja naiste slaalomis Marie Peiker. Parimaks sprindidistantside treeneriks nimetati Oleg Gorohh.
Panuse eest aerutamisse tunnustati Jõulumäel toimunud üritusele hilinenud Alexander Lotti, kes on Saaremaa Aerutamisklubi eestvedaja.
2025. aasta parimad
Meeste süst - Roman Orlov (Tallinna Dünamo aerutamisklubi)
Naiste süst - Elizaveta Fedorova (Narva Vikingid)
Meeste kanuu - Joosep Karlson (Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi)
Meeste slalomist - Tarmo Peiker (Süstaslaalomi klubi Pirita)
Naiste slalomist - Marie Peiker (Süstaslaalomi klubi Pirita)
Sprindi treener - Oleg Gorohh (Narva Vikingid)
Slaalomi treener - Annely & Tarmo Peiker (Süstaslaalomi klubi Pirita)
Noormeeste süst - Roman Orlov (Tallinna Dünamo aerutamisklubi)
Neidude süst - Linda Raska (Eesti Spordiselts Põhjakotkas)
Noormeeste kanuu - Veiko Aasma (Pärnu Kalevi Aerutajate Klubi)
Noormeeste slalomist - Martin Peiker (Süstaslaalomi klubi Pirita)
Neidude slalomist - Marie Peiker (Süstaslaalomi klubi Pirita)
Sprindi noortetreener - Georgi Orlov (Tallinna Dünamo aerutamisklubi)
Parim keskus - Eesti Spordiselts Põhjakotkas
