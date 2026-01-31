X!

Pärnu alistas Balti liigas Võru Barruse

Elme Messer võrkpalli meeste Balti liiga laupäevases Eesti klubide vahelises kohtumises teenis Pärnu Võrkpalliklubi 3:0 (25:19, 25:17, 25:20) võidu Võru Barrus Võrkpalliklubi üle.

Rainer Vassiljevi juhendatava Pärnu edukaim oli 14 punkti (+8) toonud Daniel Ramirez Pita, 13 silma (+10) panustas Taavet Leppik ja üheksa (+8) lisas Toms Švans. Pärnu vastuvõtt oli 44%, rünnakuid lahendati 56-protsendiliselt, blokipunkte teeniti 10 ning servipunkte kuus (eksiti 12 pallingul), vahendab Volley.ee.

Barruse kasuks tõi Renato Santos 19 punkti (+10), Kyle Wilson lisas üheksa (-3) ning Robin Kahu seitse silma (+4). Võru meeskonna vastuvõtt oli 38%, rünnak 44%, blokk saadi Pärnule ette kolmel korral ja ka servilt saadi kolm punkti (15 viga).

Juba põhiturniiri võidu kindlustanud Pärnu meeskonnal on liidrina kirjas 42 punkti ja pidada veel üks mäng, kus vastaseks Šiauliai Elga-Grafaite S-Sportas. Võrul on viiendana 25 punkti.

Audentes/Solarstone pidi võõrsil tunnistama Ezerzeme/DU 3:0 (25:11, 25:19, 25:13) paremust ning jätkab tabeli viimasel real kolme punktiga. Daugavpilsi klubi on 13 punktiga seitsmes.

Võitjate parim oli 13 punktiga (+7) Sandis Vilcans. Lätlaste vastuvõtt oli 65% ja rünnak 71%, blokipunkte teeniti kaheksa ja servipunkte üheksa (17 viga). Audentese kasuks tõi Mati Juus kuus punkti (+3), Mark Norman Soome lisas neli (-1) punkti. Audentese vastuvõtt oli 57%, rünnak 36%, blokist saadi viis punkti ja servil löödi üks äss ja eksiti 11 servil.

Pühapäeval kell 16.00 kohtub Audentes/Solarstone võõrsil Jekabpilsi Lušiga.

Selver x TalTech sai võõrsil Robežsardze/RSU vastu kirja 3:1 (29:27, 25:21, 12:25, 25:17) võidu ja jätkab tabelis 28 punktiga kolmandal positsioonil. RSU on 22 punktiga viies.

Selveri meeskonna resultatiivseimaks kerkis Kaur Erik Kais 24 punktiga (+12), Andri Aganits lisas 10 (+6) ning Joosep Põldma üheksa punkti (+2). Selveri vastuvõtt oli 46%, rünnak 39%, blokiga teeniti 13 punkti ja servil löödi kolm ässa ja eksiti 16 pallingul. Platsil käis hetketi ka äsja meeskonnaga liitunud sidemängija Markkus Keel.

Läti klubi parim oli 19 punktiga (+10) Janis Teikmanis. Lätlaste vastuvõtt oli 55% ja rünnakuid lahendati 40-protsendiliselt, blokipunkte kogunes 10 ning servipunkte üheksa (20 viga). Pühapäeval kell 16.00 mängib Selver x TalTech Šiauliaiga.

Toimetaja: Henrik Laever

Botn jäi koos elukaaslasega haigeks: selleks on päris halb aeg

