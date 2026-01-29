X!

Eesti noorrattur liitus Prantsusmaa tiimiga

Jalgrattasport
Ron Rooni
Ron Rooni Autor/allikas: Decathlon AG2R La Mondiale U19 Team
Jalgrattasport

Tänavu kuni 23-aastaste ratturite seltskonda astunud Eesti koondislane Ron Rooni liitus Prantsusmaa tiimiga Vendee U Primeo Energie. Lisaks talle ja prantslastele on tiimis veel üks inglane ja üks uusmeremaalane.

"Võtan uue tiimiga liitumist kui uut väljakutset. Usun, et just see tiim annab mulle võimaluse areneda sõitjana kõige paremini nendest valikutest, mis mul olid," vahendab ejl.ee Rooni sõnu.

Suurem muutus tuleb ka eestlase võistluskalendris. "Kui eelmisel aastal oli mul üsna vähe võistluspäevi, siis tänavu on plaanis sõita nii Prantsusmaa amatöör- kui UCI võistluseid. Olen samuti väga rahul uue rattaga ja tunnen, et olen nüüd tiimis, kus suudan nii tiimi aidata kui ise häid tulemusi teha," sõnas rattur.

Rooni sõitis viimased kaks aastat juuniorina Decathlon AG2R La Mondiale U19 Teamis. "Keskkond on võrreldes eelmise klubiga kindlasti teistsugune ja seda mitte halvas mõttes. Pigem on siin rahulikum ja vabam," ütles ta.

Rooni kirjeldab uut tiimi nagu suurt perekonda. Koostöö uue treeneriga on sujunud samuti väga hästi. "Olen tema tööga väga rahul," sõnas Rooni. "Hetkel on mul veel siin Prantsusmaa tiimis väike keelebarjäär, kuid see läheb iga päevaga paremaks ja saan juba kõigiga päris hästi suheldud."

Rooni võistlushooaeg algab 14. veebruaril Prantsusmaa amatöörsõiduga Plages Vendeennes.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

