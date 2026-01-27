Nõmm jätkab Saksamaa kõrgliigas ka pärast peatreeneri lahkumist

Weissenfelsi Mitteldeutscher Syntainics teatas teisipäeval, et suvel meeskonna juhendajaks saanud Marco Ramondino otsustas pärast seitsmendat järjestikust kaotust koduses kõrgliigas oma ameti maha panna.

Mullu Bundesligas kaheksandana lõpetanud ning kodustel karikavõistlustel võidutsenud Syntainics alustas tänavu Bundesligas viie järjestikuse võiduga, aga on järgmise 12 mänguga vaid kaks võitu saanud. Seitsme võidu ja kümne kaotusega ollakse 18 meeskonnast koosnevas liigas 14. kohal, lisaks langeti juba hooaja alguses välja ka karikavõistlustelt. Põhja-Euroopa liigas (ENBL) on teenitud samas kuus järjestikust võitu.

Möödunud sügisel liitus tiimiga ka Eesti korvpallikoondise abitreener Brett Nõmm, kes kinnitas Postimees Spordile, et jätkab oma ametis.

Syntainicsi juhendajaks saab ajutiselt spordidirektor Silvano Poropat. "Marco otsus tuli mulle üllatusena. Ta andis endast alati kõik ja väärib selle eest tunnustust. Ma võtan ajutiselt treeneri ameti üle ja annan endast parima, et me Bundesligas taas soonele saaks. Aga treeneritöö ei ole mu eesmärk. Loodan, et leiame parima võimaliku lahenduse juba varsti," ütles Poropat pressiteate vahendusel.

Syntainics võõrustab 30. jaanuaril Oldenburgi.