Ametlik: Brett Nõmm liitus Saksamaa kõrgliigaklubiga

Kalev/Cramo teatas laupäeval, et Nõmm asub tööle Saksamaa kõrgliigas, kuid siis veel klubi nime ei teatatud. Esmaspäeval selgus, et Nõmme karjäär jätkub Weissenfelsi MBC juures, kus temast saab Marco Ramondino abitreener.

MBC teatas, et senine abitreener Aleksandar Scepanovic lahkub klubi juurest ja tema asemel istub pingile 31-aastane Nõmm. "Ootame põnevusega, mida Brett Nõmm meile juurde annab," ütles peatreener Ramondino pressiteate vahendusel. "Vaatamata oma noorele eale on tal väga palju kogemust, sealhulgas peatreenerina. Olen veendunud, et ta pakub meile põnevaid ideid."

Nõmm rääkis ERR-ile laupäeval, et kuna tal suvel ühtegi head võimalust ei tulnud, jäi ta Kalev/Cramo juurde, aga lepingusse pandi klausel, mis lubas tal lahkuda. "Ei saa öelda, et see on üllatus, kuigi võib-olla oleks pigem oodanud novembrikuus seda pakkumist, aga selle nimel töö käis," sõnas Nõmm.

"Agendiga panime juba varasemalt plaani paika, et kui mingi välismaa võimalus tekib, siis prooviks seda. EM oli vahepeal, võib-olla mõne klubi hirmutasin sellega ära, et oleks alles septembri alguses kohale jõudnud. Otseselt mingeid pakkumisi suvel lõpuks ei tulnudki," ütles treener.

Weissenfelsi MBC jõudis mullu Saksamaa kõrgliigas veerandfinaali ning tuli karikavõitjaks, tänavu on nad Bundesligas võitnud kõik kolm mängu. Lisaks mängitakse Põhja-Euroopa korvpalliliigas (ENBL), kus avamängus alistati TalTech/Alexela kindlalt.