Brett Nõmm lahkub Kalev/Cramost Saksamaa kõrgliigasse

"Anname teada, et abitreener Brett Nõmm on saanud suurepärase võimaluse karjääris edasi liikuda ning liitub lähiajal Saksamaa kõrgliiga klubiga. Aitäh, Brett, kogu Kalev/Cramos tehtud töö eest, tuult tiibadesse ja kõrget lendu," soovis Kalev/Cramo sotsiaalmeedias.

31-aastane Nõmm juhendas Rapla Avis Utilitase hooajal 2023/24 meistriliigas pronksmedaliteni, samuti krooniti Eesti U-16 noormeeste korvpallikoondis tema käe all mullu EM-i B-divisjoni võitjaks. Eelmise aasta juulis alustas ta Heiko Rannula abitreenerina tööd Eesti meeste A-koondises ning võitis siis tänavu kevadel Raplaga teisegi pronksi.

"Suvel otsisin pikalt võimalust välismaale minna, midagi konkreetset ei tulnud ja tagataskus oli kogu aeg Kalev/Cramo pakkumine. Leidsime lõpuks viisi, kuidas saan Cramos olla, aga jätta võimalused lahti enda jaoks, kui välismaalt midagi tuleb. Nüüd on üks hea pakkumine tulnud, millest oli suhteliselt keeruline loobuda," rääkis Nõmm Kalev/Cramo sotsiaalmeedia vahendusel. Uut klubi ega ka oma uut ametit treener veel avalikustada ei saa.