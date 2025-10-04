X!

Saksamaale siirduv Nõmm tulevikust koondises: paneme pead tööle ja mõtleme

Korvpall
Foto: ERR
Korvpall

Eesti korvpallikoondise abitreener Brett Nõmm lahkub Eesti meisterklubist Kalev/Cramost ning asub uuel nädalal tööle veel nimetamata Saksamaa kõrgliigaklubis.

"Suvel olid mõned läbirääkimised, aga ühtegi pakkumist otseselt ei tulnud. Agendiga töö käis ja Cramoga oli kokkulepe, et kui tuleb võimalus, siis lepingus oli lubatud ära minna," selgitas Nõmm laupäeval Vikerraadiole. "Ei saa öelda, et see on üllatus, kuigi võib-olla oleks pigem oodanud novembrikuus seda pakkumist, aga selle nimel töö käis," lisas ta.

Nõmme sõnul ei saa ta veel avaldada, mis klubis ta tööd alustab ning millist rolli selles klubis ta täitma hakkab. "Saksamaa Bundesliga, üks klubi, üks roll võistkonnas. Lepingule on alla kirjutatud, aga ma ei saa veel kahjuks detailidesse minna. Lennupiletid on olemas, esmaspäeval sõidan ära ja õhtuks peaks juba kohal olema, esimesed tutvused klubi inimestega tegema," ütles ta.

"Esimene kõne tuli teisipäeval, räägiti natuke lähemalt sellest seisust, mis klubis on. Kolmapäeval tuli teine kõne, kus rääkisime veel osade klubi inimestega ja neljapäeval oli suhteliselt enam-vähem kindel diil ja reedel saime allkirjad alla. Selle hooaja lõpuni olen kindlasti seal," kinnitas Nõmm.

Nõmm vedas Rapla korvpallimeeskonna peatreenerina kahel kevadel järjest meistriliiga pronksini. Pikki aastaid Rapla korvpalli vedanud Jaak Karp taandus kevadel ametist ning tänavu jätkab meeskond esiliiga tasemel.

"Läksime seal sõbralikult lahku, enam-vähem oma eesmärgid täitsime, koostöö sujus ja Jaak oli üks inimene, kelle käest soovitust küsiti. Ju ta siis rääkis hästi, lahkuminek läks meil sõbralikult ja õnnelikult," muheles Nõmm. "Agendiga panime juba varasemalt plaani paika, et kui mingi välismaa võimalus tekib, siis prooviks seda. EM oli vahepeal, võib-olla mõne klubi hirmutasin sellega ära, et oleks alles septembri alguses kohale jõudnud. Otseselt mingeid pakkumisi suvel lõpuks ei tulnudki."

Alates eelmise aasta suvest on Nõmm tegutsenud ka Heiko Rannula abitreenerina Eesti korvpallikoondises. Selle ameti tuleviku kohta ei osanud Nõmm esialgu veel kommenteerida. "Oleme [korvpalliliidu spordidirektori] Raido Roosiga ja Heikoga küll suhelnud, aga eks me paneme pead tööle ja mõtleme, mis oleks parim variant nii mulle kui koondisele oleks, et kuskilt miski ei kannataks," tõdes Nõmm.

Toimetaja: Anders Nõmm

