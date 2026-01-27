Lakers teenis Doncici hiilgemängu toel Chicagos võidulisa

Lääneranniku klubi jäi Chicagos esimesel veerandil tagaajaja rolli, aga haaras veerandi lõpus ohjadest ning tormas teisel veerandil eest, paisutades edu poolaja eel 20-punktiliseks. Bulls leidis pärast pausi uue hoo ning jõudis punkti kaugusele, aga Lakers läks seejärel ikkagi oma teed ning lõpusireeni kõlades oli tablool külaliste 129:118 (35:31, 34:25, 35:33, 25:29) võit.

Lakers pani võidule hüüumärgi kolm minutit enne mängu lõppu, kui keskmängija Jaxson Hayes kiirrünnakule pääses ja jalge vahelt pealt pani.

Los Angelese klubi rünnakut vedas ei keegi muu kui Luka Doncic, kes kogus 38 minutiga 46 punkti (kahesed 7/11, kolmesed 8/14, vabavisked 8/12), millest 20 tulid kolmandal veerandil. Lisaks jagas sloveen 11 korvisöötu ning haaras seitse lauapalli.

Doncic on teinud viimase nelja mänguga kolm kaksikduublit ja ühe kolmikduubli, tema hooaja keskmised näitajad on 33,4 punkti, 8,7 korvisöötu, 7,8 lauapalli ja 1,6 vaheltlõiget. Kui 26-aastane mängujuht nii jätkab, ei tuleks karjääri esimene kõige väärtuslikuma mängija auhind kellelegi üllatusena, aga kihlveokontorid eelistavad veel mullust MVP-d Shai Gilgeous-Alexanderit.

Igiliikur LeBron James lisas omalt poolt 24 punkti, viis lauda ja kolm resultatiivset söötu, Rui Hachimura toetas 23 punktiga. Bulls resultatiivseim oli tagamängija Coby White, kele arvele jäi 23 silma. Ayo Dosunmu skooris 20 punkti, keskmängija Nikola Vucevic tegi 18 punkti ja 11 lauapalliga kaksikduubli.

Lakers on 28 võidu ja 17 kaotusega läänekonverentsis viiendal kohal, neljandal kohal jätkav Houston Rockets (28-16) ja Minnesota Timberwolves (28-19) on kogunud sama palju võite. Tabeli tipus figureerib jätkuvalt tiitlikaitsja Oklahoma City Thunder (37-10), kellele järgnevad San Antonio Spurs ja Denver Nuggets (31-15).

Idakonverentsi tipus on Detroit Pistons, kes on kogunud 33 võitu ja 11 kaotust. Teisel kohal on Boston Celtics (29-17), kellele järgnevad Toronto Raptors (29-19), New York Knicks (27-18), Cleveland Cavaliers (28-20) ja Philadelphia 76ers (24-21).

Tulemused:

Cleveland - Orlando 114:98

Boston - Portland 102:94

Houston - Memphis 108:99

Minnesota - Golden State 108:83