Balti liiga nädalavahetus lõppes Mistrale kaotusega

Serhii Orlovskyi (Mistra) palliga rünnakul ZRHK TENAX Dobele vastu
Serhii Orlovskyi (Mistra) palliga rünnakul ZRHK TENAX Dobele vastu Autor/allikas: Zigismunds Zalmanis/ZRHK Tenax Dobele/BHL
Käsipalli Balti liiga korduskohtumine Mistra ja ZRHK TENAX Dobele vahel lõppes lätlaste 30:21 (14:9) võiduga.

Mistra oli kohtumise eel tabelis neljandal kohal ja Dobele kuuendal kohal. Omavahelises varasemas kohtumises mängiti viiki 31:31. Sarnaselt varasemale kohtumisele alustas Mistra korduskohtumist taaskord resultatiivsemalt ning jättis lätlased mängu alguses tagaajaja rolli.

Lätlased sel korral aga selle rolliga pikalt ei leppinud ning juba 13. mänguminutil mindi minimaalse eduga 4:3 juhtima. Esimene poolaeg möödus seejärel Dobele dikteerimisel ja juhtimisel. Kuigi Mistra proovis leida erinevaid lahendusi, ei toonud ka Jüri Lepa võetud time-out muutust ning poolajale tuli minna kaotusseisus 9:14. Teine poolaeg mängupilti muutust ei toonud ja kohtumine lõppes tulemusega 21:30.

Rasmus Otsa sõnul annab meeskonnas tunda vigastatute osakaal: "Kohati on mängus seetõttu vaja eksperimenteerida teatud positsioonidel ja seeläbi kokkumäng kannatab ning sealt tulenevalt ka enesekindluse puudus, mis varjutab kogu seda mängupilti. Kokkuvõttes pole midagi head öelda."

Mistra resultatiivseim oli Serhii Orlovskyi seitsme väravaga, Arno Vare lisas viis tabamust.

Eesti klubid jätkavad Balti liigat 14. veebruaril.

Toimetaja: Maarja Värv

