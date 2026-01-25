Manchester United andis Arsenalile hooaja kolmanda kaotuse

Jalgpalli Inglismaa kõrgliigas oli pühapäeval põnev mängupäev, mille kulminatsiooniks oli Manchester Unitedi võit liidri Londoni Arsenali üle.

Liiga paremikku kuuluv Aston Villa teenis võõrsil Newcastle Unitedi üle Emiliano Buendia 19. minuti ja Ollie Watkinsi 88. minuti tabamustest 2:0 võidu ning kindlustas oma kolmandat kohta.

Võidulisa teenis ka Londoni Chelsea, kes läks võõrsil Crystal Palace'i vastu 3:0 (34. Estevao, 50. Joao Pedro, 64. Enzo Fernandez) juhtima ning jäi seejärel veel arvulisse ülekaalu, aga lubas siiski 88. minutil Chris Richardsile auvärava.

Päeva viimane mäng kujunes suurepäraseks heitluseks, kui Londoni Arsenal läks kodus Manchester Unitedi vastu 29. minutil omavärava abil juhtima, aga Bryan Mbeumo viigistas kaheksa minutit hiljem seisu. Külalised läksid 51. minutil kohtumist juhtima, kui Patrick Dorgu palli Arsenali väravavõrku saatis.

Arsenali jaht viigiväravale kandis 84. minutil vilja, kui Mikel Merino nurgalöögi järel tekkinud segaduses palli väravasse toksas, aga kolm minutit hiljem murdis brasiillane Matheus Cunha nende südamed, kui vormistas kauni kauglöögiga Manchester Unitedile 3:2 võidu.

Arsenal jätkab liigatabeli esikohal ning on kogunud sel hooajal 50 punkti, aga Manchester City ja pühapäeval võidulisa teeninud Aston Villa (mõlemad 46 p) jäävad nüüd nelja punkti kaugusele. Viimasel Meistrite liiga kohal jätkab vinge võidu teeninud Manchester United (38 p), kes edestab Chelsea't (37 p) vaid ühe silmaga.

Kuuendal kohal on 36 punkti kogunud Liverpool, kes minetas laupäeval hea võimaluse, kui lubas Bournemouthile viiendal üleminutil võiduvärava.