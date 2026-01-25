X!

Manchester United andis Arsenalile hooaja kolmanda kaotuse

sport
Matheus Cunha
Matheus Cunha Autor/allikas: SCANPIX/PA
sport

Jalgpalli Inglismaa kõrgliigas oli pühapäeval põnev mängupäev, mille kulminatsiooniks oli Manchester Unitedi võit liidri Londoni Arsenali üle.

Liiga paremikku kuuluv Aston Villa teenis võõrsil Newcastle Unitedi üle Emiliano Buendia 19. minuti ja Ollie Watkinsi 88. minuti tabamustest 2:0 võidu ning kindlustas oma kolmandat kohta.

Võidulisa teenis ka Londoni Chelsea, kes läks võõrsil Crystal Palace'i vastu 3:0 (34. Estevao, 50. Joao Pedro, 64. Enzo Fernandez) juhtima ning jäi seejärel veel arvulisse ülekaalu, aga lubas siiski 88. minutil Chris Richardsile auvärava.

Päeva viimane mäng kujunes suurepäraseks heitluseks, kui Londoni Arsenal läks kodus Manchester Unitedi vastu 29. minutil omavärava abil juhtima, aga Bryan Mbeumo viigistas kaheksa minutit hiljem seisu. Külalised läksid 51. minutil kohtumist juhtima, kui Patrick Dorgu palli Arsenali väravavõrku saatis.

Arsenali jaht viigiväravale kandis 84. minutil vilja, kui Mikel Merino nurgalöögi järel tekkinud segaduses palli väravasse toksas, aga kolm minutit hiljem murdis brasiillane Matheus Cunha nende südamed, kui vormistas kauni kauglöögiga Manchester Unitedile 3:2 võidu.

Arsenal jätkab liigatabeli esikohal ning on kogunud sel hooajal 50 punkti, aga Manchester City ja pühapäeval võidulisa teeninud Aston Villa (mõlemad 46 p) jäävad nüüd nelja punkti kaugusele. Viimasel Meistrite liiga kohal jätkab vinge võidu teeninud Manchester United (38 p), kes edestab Chelsea't (37 p) vaid ühe silmaga.

Kuuendal kohal on 36 punkti kogunud Liverpool, kes minetas laupäeval hea võimaluse, kui lubas Bournemouthile viiendal üleminutil võiduvärava.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

viimased uudised

00:31

Eesti saalijalgpallikoondis ja Norra mängisid korduskohtumises viiki Uuendatud

25.01

Kõrvemaa suusamaraton kujunes tihedaks heitluseks, stardi andis Kilumets

25.01

Petrõkina ema: tundsin, et olen koos Niinaga jääl

25.01

Mart Markus: Liivi põhiala ei olegi enam 1000 meetrit

25.01

Jaapan teenis lennumäe võistkonnavõistluses ajaloolise MM-tiitli

25.01

ETV spordisaade, 25. jaanuar

25.01

Eestlaste klubide duellis jäid peale Vene ja Šiauliai

25.01

Jürgenson: suures plaanis õnnestunud üritus

25.01

Manchester United andis Arsenalile hooaja kolmanda kaotuse

25.01

Pikalt nulli hoidnud Flora murdus AIK-i vastu viimastel minutitel

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

23.01

Kivikas harjub Rootsis uue treeneriga: ma ei karda kuskile kinni jääda

19.01

Vehklemisliidu peasekretär: peatreeneri küsimusele tuleb leida lahendus

19.01

Hernits: paljud riigid on meie peale kadedad

19.01

Zopp: Eesti tennisistile välismaal punast vaipa lahti ei rullita

14.01

Suurvõistlus võib tuua Tehvandile kauaigatsetud täienduse

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

25.01

Läti politsei alustas Eesti uisutreeneri suhtes uurimist

25.01

Lembitu Kuuse nimelise stipendiumi sai ERR-i spordireporter Juhan Kilumets

25.01

Simon jäi pingelises lõpplahenduses peale, Ermits 19. Uuendatud

25.01

Perrot kerkis olümpiamängude eel MK-sarja üldliidriks Uuendatud

24.01

Ermits ja Kehva tulid üheksandaks, konkurendi disklahv tõi võidu Soomele

25.01

Solberg tegi Monte Carlos põhisõitjana võiduka debüüdi Uuendatud

25.01

Suurepäraselt alustanud Alev sõitis end MK-etapil 20 sekka Uuendatud

24.01

Jefimova ja NC State said valitsevalt NCAA meistrilt selgelt lüüa

24.01

Segateatesõidu võitis Itaalia, Eesti võeti rajalt maha

25.01

Medvedev kaotas USA tulevikutähele seekord 11 geimi järjest

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo