Kaotusseisu jäänud Arsenal noppis siiski võidupunktid

See ei tulnud aga lihtsalt, sest väravateta avapoolaja järel haaras hoopis Leeds eduseisu - 55. minutil tegi skoori James Justin. Arsenal teenis Riccardo Calafiori (62. minutil) ja Bruno Guimaraesi (70.) tabamuste abil siiski kolm punkti.

Leedsi jaoks tähendas see ühtlasi hooaja esimest kaotust ja juba kaheksandat järjestikust allajäämist Arsenalile kõrgliiga kohtumistes. Pealinnaklubi oli oodatult ka domineerivam, hoides 58 protsenti ajast palli, tehes vastaste kastis 37 puudet ja 13 pealelööki, neist kuus raamidesse. Leeds sai kirja 17 puudet ja 11 pealelööki, neist viis viis raamidesse.

Hetkel kuulub kõrgliigas esikolmikusse ka Brighton & Hove Albion, kes oli võõrsil parem Sunderlandist 2:0 (53. Maxim De Cuyper, 90+3. Jaouen Hadjam). Manchester United ja Tottenham Hotspur viigistasid 1:1 (73. Bryan Mbeumo - 90+2. Dominic Solanke).

Tulemused: Arsenal - Leeds 2:1, Aston Villa - Brentford 2:2, Chelsea - Bournemouth 5:1, Ipswich - Fulham 2:1, Sunderland - Brighton 0:2, Manchester United - Tottenham 1:1.

Pühapäeval mängivad Crystal Palace - Nottingham Forest, Hull City - Everton ning vooru ehk oodatuimas vastasseisus Liverpool - Manchester City.