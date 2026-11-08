ManU ja Villa lõid kahe peale kaheksa väravat, Liverpool teenis võidulisa

Manchester United ja Aston Villa lõid Inglismaa jalgpalli kõrgliigas kahe peale kaheksa väravat, millest kaks tulid üleminutitel ja tõid tabloole viigi. Liverpool teenis võõrsil liiga punase laterna üle võidu.

Aston Villa alustas Old Traffordis toimunud mängu suurepäraselt ning läks Alyssoni ja Nicolas Jacksoni kiirete tabamuste järel juba neljandaks minutiks kahega juhtima. Kodupubliku ees mänginud United jõudis Bruno Fernandese 16. minuti penaltist taas tabamuse kaugusele ja poolajapausile mindi 2:2 viigiseisul, kui Youri Tielemans 44. minutil seisu viigistas.

Teine poolaeg algas sarnaselt ja Aston Villa sai taas kaks kiiret väravat kirja: John McGinn realiseeris 48. minutil penalti ja Leon Goretzka taastas viis minutit hiljem külaliste kaheväravalise edu.

Villa liikus jõudsalt võidu suunas ning suutis normaalaja lõpuni eduseisu säilitada, aga esimesel üleminutil vähendas Joshua Zirkzee vahet. Manchesteri klubil õnnestus ka viigipunkt päästa, kui Patrick Dorgu kuuendal üleminutil nurgalöögi järel värava lõi ja lõppseisuks 4:4 vormistas.

Liverpool sai kirja oma hooaja viienda võidu, kui alistas võõrsil Crystal Palace'i tulemusega 3:1. Alexis Mac Allister viis Liverpooli 40. minutil juhtima, Florian Wirtz lõi 54. minutil teise värava ja Alexander Isak viis minut enne normaalaja lõppu külalised kolmega juhtima. Palace sai üleminutitel Eddie Nketiah' penaltist auvärava kirja.

Liigatabeli viimaste hulka kuuluv Sunderland korraldas üllatuse, kui alistas kodumurul viiendal kohal asetseva Londoni Chelsea 1:0. Brighton lõi Brentfordile kaks vastuseta väravat ning Bournemouth alistas võõrsil Ipswich Towni 2:1.