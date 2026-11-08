X!

ManU ja Villa lõid kahe peale kaheksa väravat, Liverpool teenis võidulisa

Jalgpall
Inglismaa jalgpalli kõrgliiga: Manchester United - Aston Villa
Inglismaa jalgpalli kõrgliiga: Manchester United - Aston Villa Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Jalgpall

Manchester United ja Aston Villa lõid Inglismaa jalgpalli kõrgliigas kahe peale kaheksa väravat, millest kaks tulid üleminutitel ja tõid tabloole viigi. Liverpool teenis võõrsil liiga punase laterna üle võidu.

Aston Villa alustas Old Traffordis toimunud mängu suurepäraselt ning läks Alyssoni ja Nicolas Jacksoni kiirete tabamuste järel juba neljandaks minutiks kahega juhtima. Kodupubliku ees mänginud United jõudis Bruno Fernandese 16. minuti penaltist taas tabamuse kaugusele ja poolajapausile mindi 2:2 viigiseisul, kui Youri Tielemans 44. minutil seisu viigistas.

Teine poolaeg algas sarnaselt ja Aston Villa sai taas kaks kiiret väravat kirja: John McGinn realiseeris 48. minutil penalti ja Leon Goretzka taastas viis minutit hiljem külaliste kaheväravalise edu.

Villa liikus jõudsalt võidu suunas ning suutis normaalaja lõpuni eduseisu säilitada, aga esimesel üleminutil vähendas Joshua Zirkzee vahet. Manchesteri klubil õnnestus ka viigipunkt päästa, kui Patrick Dorgu kuuendal üleminutil nurgalöögi järel värava lõi ja lõppseisuks 4:4 vormistas.

Liverpool sai kirja oma hooaja viienda võidu, kui alistas võõrsil Crystal Palace'i tulemusega 3:1. Alexis Mac Allister viis Liverpooli 40. minutil juhtima, Florian Wirtz lõi 54. minutil teise värava ja Alexander Isak viis minut enne normaalaja lõppu külalised kolmega juhtima. Palace sai üleminutitel Eddie Nketiah' penaltist auvärava kirja.

Liigatabeli viimaste hulka kuuluv Sunderland korraldas üllatuse, kui alistas kodumurul viiendal kohal asetseva Londoni Chelsea 1:0. Brighton lõi Brentfordile kaks vastuseta väravat ning Bournemouth alistas võõrsil Ipswich Towni 2:1.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

08.11

Pruuli: Paide Linnameeskonna klubile tõid esimese meistritiitli naised

08.11

ManU ja Villa lõid kahe peale kaheksa väravat, Liverpool teenis võidulisa

08.11

Paide Linnanaiskond tuli debüüthooajal Eesti meistriks

08.11

Mets andis Bochumi võiduväravale söödu

08.11

Real tõusis vähemalt ööpäevaks Barcelonaga võrdsetele punktidele

08.11

Man City kaotas Inglismaa kõrgliigas juba kolmanda mängu järjest

08.11

Werderi kaotuseta seeria lõppes

07.11

Levadia sai tõsta karikat, Kalju jäi dramaatiliselt neljandaks

07.11

Saksamaa valinud Gouram jäi koondise nimekirjast välja

07.11

VIDEO | Vastuoluline otsus kustutas valusal moel Kalju medalilootused

sport.err.ee uudised

08.11

Tatrik tähistas isadepäeva võrkpallisaalis: tahan lastega kaasas käia

08.11

Pruuli: Paide Linnameeskonna klubile tõid esimese meistritiitli naised

08.11

ETV spordisaade, 8. november

08.11

Sao Paulos võidutses Norris, Mercedes kindlustas tootjate tiitli

08.11

ManU ja Villa lõid kahe peale kaheksa väravat, Liverpool teenis võidulisa

08.11

Kaare ja Lill said Poola MK-etapil kaela pronksmedali

08.11

Alcaraz sai esimest korda Pariisi Mastersil karika pea kohale tõsta

08.11

Paide Linnanaiskond tuli debüüthooajal Eesti meistriks

08.11

Eesti käsipallikoondis pidi Islandi kindlat paremust tunnistama Uuendatud

08.11

Viimsi KK üllatas kodupubliku ees Riia VEF-i

08.11

Taanlane uuendas Floridas täispika Ironmani maailmarekordit

08.11

Kullas tuli Tampere superkrossil teiseks

08.11

Eesti tennise aastalõputurniiri võitsid Ink ja Malõgina

08.11

Mets andis Bochumi võiduväravale söödu

08.11

Petrõkina neljasest hüppest: konkurendid hüppavad, ma pean ka!

08.11

Suuroru klubi sai Legiast jagu, Kullamäe pidi valusa kaotusega leppima

08.11

Naiste karikavõistlustel selgus viimane poolfinalist

08.11

Jaapani üksiksõitjad tegid Hiina GP-etapil puhta töö

08.11

Oilersi supertrio tümitas NHL-i punast laternat

08.11

Eesti noored kabetajad võitsid maailmameistrivõistlustelt kolm medalit

loetumad

08.11

Venemaa hokinoored puksivad norrakad juunioride MM-ilt välja

08.11

Eesti käsipallikoondis pidi Islandi kindlat paremust tunnistama Uuendatud

07.11

Maailma esireket loobus aastalõputurniiril mängimisest

07.11

Hilised väravad aitasid hokikoondisel koduse turniiri täiseduga lõpetada

08.11

Pärnu leegionär õppis eesti keele selgeks: esimesed aastad olid rasked

08.11

Petrõkina neljasest hüppest: konkurendid hüppavad, ma pean ka!

08.11

Vanameister Curry hiilgas ja Warriors jälle võitis

08.11

Werderi kaotuseta seeria lõppes

07.11

Levadia sai tõsta karikat, Kalju jäi dramaatiliselt neljandaks

07.11

Poola meedia: Hugo Toom liitub Poola kõrgliigaklubiga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo