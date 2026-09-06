Arsenal väljus kaotusseisust ja jätkab täiseduga

Morgan Rogers viis juba teisel minutil külalised juhtima ja kümme minutit hiljem saatis ka Riccardo Calafiori palli nende väravasse, aga VAR näitas suluseisu.

25. minutil õnnestus aga Kai Havertzil lüüa ka määrustepärane värav ja seis viigistada. Arsenali võidutabamus sündis viis minutit pärast teise poolaja algust, autoriks Martin Ödegaard.

Manchester United piirdus võõrsil Evertoni vastu 2:2 viigiga. Pärast väravateta avapoolaega viis Bryan Mbeumo kohe teise poolaja avaminutil külalised juhtima.

83. minutil õnnestus Tyrique George'il küll viigistada, aga vaid viis minutit hiljem tähistas Benjamin Seško tabamus uuesti Man Unitedi eduseisu.

Kolme punkti ei õnnestunud Liverpoolist siiski kaasa võtta, sest kuuendal üleminutil lõi Ainsley Maitland-Niles kodumeeskonna viigitabamuse. Tegemist oli tema esimese väravaga Evertoni särgis.

Kolme vooru järel jätkavad Inglismaal täiseduga Manchester City ja Arsenal, kahe punkti kaugusele jääb Hull City ja neljas on kuue punktiga Chelsea. Punktita on veel Fulham ja uustulnuk Coventry City.