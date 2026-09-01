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Arsenal alistas Aston Villa, peatreener Arteta jõudis märgilise tähiseni

Jalgpall
Arsenali peatreener Mikel Arteta jõudis treenerikarjääri 250. võiduni
Arsenali peatreener Mikel Arteta jõudis treenerikarjääri 250. võiduni Autor/allikas: SCANPIX/PA
Jalgpall

Valitsev Inglismaa jalgpallimeister Londoni Arsenal saavutas esmaspäeva hilisõhtul oma hooaja teise võidu, kui alistas võõrsil Aston Villa 1:0. Arsenali juhendaja Mikel Arteta jaoks oli see treenerikarjääri 250. mäng.

Viimastel nädalatel hulganisti vigastusi saanud ning Premier League'i avamängus Brighton & Hove'ilt 0:4 kaotuse saanud Aston Villa alustas kodupubliku ees tempokalt ning jõudis 12. minutil peaaegu tabamuseni, kui Emiliano Buendia kauglöök vastu latti raksatas. Arsenal pusis samuti võõrustaja puuriluku kallal, kuid poolajapausile mindi siiski väravateta viigiseisul.

Teisel poolajal haaras aga tiitlikaitsja ohjadest ning 55. minutil võeti Bukayo Saka karistusalas maha, aga pärast VAR-i kontrolli viga ei määratud. Neli minutit hiljem polnud videokohtunikku vaja, kui Riccardo Calafiori leidis värava eest üles just Saka, kes viis Arsenali juhtima. Tiitlikaitsja lõpetas mängu kindlalt ning teenis 1:0 võidu.

Arsenali peatreeneri Mikel Arteta jaoks oli see karjääri 250. mäng ning ta liitus eksklusiivse klubiga: ainult kümme treenerit on juhendanud Premier League'is üht klubi 250 mängu. Selle nimekirja tipus figureerib Arsenali pikaaegne juhendaja Arsene Wenger (828 mängu, 476 võitu), kelle käe all Arteta ka ise mängis.

Seejuures on Arteta võitude protsent 60,4 (250 mängu, 151 võitu), parema näitajaga on esikümnes vaid Manchester City treener Pep Guardiola (70,8%), Manchester Unitedi juhendaja Alex Ferguson (65,2%) ja Liverpooli loots Jürgen Klopp (62,6%).

Lisaks sai Artetast Premier League'i ajaloo teine mees, kes pidanud 250 kohtumist nii treeneri kui mängijana. Selle tähiseni on jõudnud vaid Manchester Unitedi legend Mark Hughes, kes käis mängijana väljakul 297 korda ja juhendas äärejoone tagant mängijaid 466 korda.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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