Vennad Selevkod jõudsid EM-il esikuuikusse, kuldmedal läks Gruusiasse

Aleksandr Selevko läks vabakavale vastu teiselt kohalt. Ta tegi ilusa sõidu, kuid paraku tuli sisse mitu ebaõnnestumist. Esimene neljakordsena plaanitud hüpetest jäi kolmekordseks ja teisel neljakordsel hüppel tuli kukkumine. Lisaks kukkus ta kolmekordse axel'i järel.

Kahe aasta tagune EM-hõbe kogus vabakava soorituse eest 143,75 punkti, mis oli isiklikust tippmargist ligi 23 punkti kehvem. Kokkuvõttes sai ta 232,46 silma ja saavutas viienda koha.

Lühikava järel kolmandat kohta hoidnud Mihhail Selevko vabakava esitus algas paari väikese eksimusega, kui tegi maandumisvea mõlemal neljasel toeloop'il. Kava keskel kukkus ta kolmese axel'i järel ja tegi vea ühel piruetil. Ülejäänud hüpped õnnestusid probleemideta.

Noorem Selevko kogus lõpuks 142,02 punkti, millega jäi oma isiklikule rekordile alla pisut vähem kui 17 punktiga. Kahe kava kokkuvõttes läks talle kirja 230,30 punkti ja tasuks kuues koht.

EM-i tulemuste põhjal sai ühtlasi selgeks, et Milano Cortina taliolümpiamängudel esindab Eestit meeste üksiksõidus Aleksandr Selevko.

Euroopa meistriks tuli Gruusia esindaja Nika Egadze, kes esines vabakavas sama võimsalt kui neljapäevases lühikavas. Ta võitis vabakava 181,72 punktiga, edestades itaallast Matteo Rizzot enam kui 13 punktiga. Kokkuvõttes võttis 23-aastane grusiin võidu 273 punktiga.

Hõbemedali sai kaela Rizzo (256,37) ja pronksmedali teenis Tšehhi esindaja Georgi Reshtenko (238,27). Tiitlikaitsjana võistlust alustanud šveitslane Lukas Britschgi lõpetas 236,90 punktiga neljandal kohal.

Enne võistlust:

Vendadel Selevkodel on laupäeval suurepärane võimalus Euroopa meistrivõistluste medalit jahtida, sest 24-aastane Aleksandr läheb vabakavale teiselt ja aasta noorem Mihhail kolmandalt kohalt. Selevkode vahe on väga väike, tunamullu Kaunases EM-hõbeda pälvinud Aleksandr sai lühikava eest 88,71 punkti ja noorem vend 88,28 punkti.

Esikohta läheb säilitama grusiin Nika Egadze, kes kogus oma lühikava eest 91,28 punkti. Selevkod peavad tasemele olema, sest neist kaugele ei jää itaallane Matteo Rizzo (88,00 p) ning lühikavas alistasid 80 punkti piiri ka itaallane Daniel Grassl (84,82 p) ja šveitslane Lukas Britschgi (82,12 p).

Vabakava sõidetakse vastupidises järjestuses ning viimane võistlusgrupp läheb jääle Eesti aja järgi kella 18 paiku. Mihhail Selevko alustab oma kava kell 18.28, Aleksandr kell 18.36 ning liider Egadze kell 18.44.

Pealtvaatajate seas on ka Niina Petrõkina, kes teenis reedel oma teise järjestikuse Euroopa meistritiitli. "Lähen neid (Selevkosid - toim) toetama ja ütlen neile, et nad ei mõtleks asjadele, mis neid ei aita. Püsi endale kindel ja tunneta oma kavas igat hetke ja liigutust. Ma ei tea, kuidas nad valmistuvad, aga ma toetan neid ja keskendun nende tegevusele," sõnas Petrõkina.

"Loodetavasti saab Eesti veel medaleid," lisas ta.

Lisaks selgub laupäeval, kumb Selevkodest esindab Eestit Milano Cortina olümpiamängudel.