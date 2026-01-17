Pärnu VK alistas pingelises tippude duellis Bigbanki

Liigatabelit juhtiv Pärnu kaotas Bigbankile hooaja esimese kohtumise oktoobri alguses, kuid seejärel on Balti Liigas kõik mängud võidetud. Samuti võitsid pärnakad oma suurt rivaali karikafinaalis, kuid kahemängulisest duellist eurosarjas väljus võitjana Tartu meeskond.

Laupäevalgi oli liidrite vääriline heitlus. Geimidega 1:2 kaotusseisu jäänud Pärnu võitis kodusaalis neljanda geimi 26:24 ja otsustava viienda 15:9. Pärnu resultatiivseim oli 21 punkti (+4) toonud Daniel Ramirez Pita, Bigbanki poolelt vastas 21 punktiga (+10) Martti Juhkami. Pärnul on nüüd tabeli tipus üheksapunktiline edu.

Selver x TalTech alistas võõrsil Ezerzeme/Daugavpilsi Ülikooli 3:2 (25:13, 18:25, 23:25, 25:9, 15:12) ja tõusis Bigbanki seljataha kolmandale kohale. Võitjaid vedas rünnakul 20 punktiga (+11) Andres Jefanov.

Pühapäeval sõidab Selver x TalTech külla Jekabpilsi Lušile.

Tabeliseis: 1. Pärnu VK 36 punkti (13 mängust), 2. Bigbank 27 p (13), 3. Selver x TalTech 22 p (12), 4. Šiauliai 22 p (12), 5. Võru Barrus 22 p (13), 6. RSU 22 p (14), 7. Ezerzeme 10 p (12), 8. Jekabpils 4 p (11), 9. Audentes/Solarstone 3 p (12).