Kaks matšpalli saanud TÜ/Bigbank alustas Leedu turneed valusa kaotusega

Võrkpall
Tartu Ülikool/Bigbank
Tartu Ülikool/Bigbank Autor/allikas: Grete Isabel Huik
Võrkpall

Tartu Ülikool/Bigbank pidi võrkpalli Elme Messer naiste Balti liiga põhiturniiril vastu võtma hooaja kolmanda kaotuse, tunnistades viiegeimilises lahingus Leedu võistkonna paremust.

Turniiritabeli neljas naiskond Tartu Ülikool/Bigbank võitis kaks kohta madalamal asuva Vilniuse VMSM Sostines Tauras VTC võistkonna vastu kaks esimest geimi, kuid ülejäänud kolm kuulusid kodusaalis mänginud Vilniuse naiskonnale. Seejuures oli Tartu naiskonnal neljandas geimis 24:22 eduseisus kasutada kaks matšpalli, kuid kumbagi realiseerida ei suudetud, vahendab Volley.ee.

Hooaja isikliku punktirekordi püstitanud Kairin Tammel kogus 2:3 (25:13, 25:17, 23:25, 24:26, 9:15) kaotusmängus 18 punkti. Viis serviässa löönud Nora Lember lisas 14, viis blokipunkti toonud Liisbet Pill 11 ning Ingris Suvi ja Laura-Liisa Maiste üheksa punkti.

Tartlannad olid mängu kokkuvõttes paremad rünnakul, lahendades punktiks 40 protsenti rünnakutest. Leedulannade rünnakuefektiivsus oli 27 protsenti. Blokipunkte märgiti võitjatele 11 ja kaotajatele seitse ning serviässasid vastavalt 17 ja 13.

Tartlannad tõmbavad Leedu turneele joone alla pühapäeval, jagades punkte Leedu U-18 võistkonnaga. Põhiturniiri esimeses ringis Tartu esindusele 0:3 kaotanud Leedu U-18 võistkond hoiab tabelis kaheksandat kohta.

Laupäeval saab Jüri spordihoones näha Eesti võistkondade omavahelist vastasseisu, kui põhiturniiri võidule lähedale jõudnud Rae Spordikool/VIASTON võõrustab tabeli viiendat Audentese Spordigümnaasiumit. Tartu naiskond mängib Kaunases kolmandal tabelireal asuva Kaunase VDU-ga.

Balti liigas osalevate Eesti võistkondade omavahelised tulemused lähevad ka Eesti meistrivõistluste arvestusse.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

