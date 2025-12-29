Petrõkina kiitis Jefimovat: sa inspireerid, loodan revanšile

"Siirad õnnitlused väljateenitud auhinna puhul! Suurepärane tulemus!" kirjutas ajakirjanike seas esimeseks valitud Petrõkina Instagramis. "Ausalt tunnistan - ka mina sihtisin seda, kuid tugevale konkurendile järele anda on osa teekonnast."

"Sport ongi ilus selle poolest, et alati on, mille poole püüelda. Sa inspireerid! Loodan revanšile."

Aasta naissportlase valimistel teenis Jefimova esikohapunktid nii rahvalt kui ka alaliitudelt. Petrõkina oli mõlemas seltskonnas teine, aga edestas Jefimovat spordiajakirjanike eelistuses. See tähendab, et kokkuvõttes võitis Jefimova vaid ühe punktiga.

"Mul on tunne, et konkurents kasvab iga aastaga ning naissportlased teevad meil iga aasta aina rohkem tegusid," tõdes Jefimova gala lõpus ERR-iga rääkides.

Enne Jefimovat on kolm aastat järjest aasta naissportlaseks nimetatud Erika Salumäe (1987-90) ja Kristina Šmigun (2002-04).