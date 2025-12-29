X!

Petrõkina kiitis Jefimovat: sa inspireerid, loodan revanšile

Iluuisutamine
ISU Tallinn Trophy: naiste üksiksõidu vabakava
ISU Tallinn Trophy: naiste üksiksõidu vabakava Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Iluuisutamine

Eesti aasta naissportlase valimistel Eneli Jefimovale alla jäänud iluuisutamise Euroopa meister Niina Petrõkina tunnustas kolleegi.

"Siirad õnnitlused väljateenitud auhinna puhul! Suurepärane tulemus!" kirjutas ajakirjanike seas esimeseks valitud Petrõkina Instagramis. "Ausalt tunnistan - ka mina sihtisin seda, kuid tugevale konkurendile järele anda on osa teekonnast."

"Sport ongi ilus selle poolest, et alati on, mille poole püüelda. Sa inspireerid! Loodan revanšile."

Aasta naissportlase valimistel teenis Jefimova esikohapunktid nii rahvalt kui ka alaliitudelt. Petrõkina oli mõlemas seltskonnas teine, aga edestas Jefimovat spordiajakirjanike eelistuses. See tähendab, et kokkuvõttes võitis Jefimova vaid ühe punktiga.

"Mul on tunne, et konkurents kasvab iga aastaga ning naissportlased teevad meil iga aasta aina rohkem tegusid," tõdes Jefimova gala lõpus ERR-iga rääkides.

Enne Jefimovat on kolm aastat järjest aasta naissportlaseks nimetatud Erika Salumäe (1987-90) ja Kristina Šmigun (2002-04).

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

iluuisutamise uudised

17:39

Petrõkina kiitis Jefimovat: sa inspireerid, loodan revanšile

26.12

Petrõkina sooritas treeningul kauaoodatud hüppeid

25.12

Prantsusmaa kinnitas esimesed olümpiakoondislased

25.12

Leedu sai esimest korda juunioride MM-i korraldusõiguse

23.12

Kahekordne Euroopa meister loobus tulevast EM-ist

16.12

Langerbauril nappis puhkeaega, Lisovskaja võistles haiguse pealt

15.12

Sheffieldi EM otsustab, kumb vendadest Selevkodest pääseb olümpiale

14.12

Petrõkina tuli Eesti meistriks, Aleksandr edestas Mihhail Selevkot

14.12

Petrõkina: tegin kõik hüpped ära, ka raskemad

13.12

Petrõkina: hoiame pöialt, et saan varsti paremalt jalalt hüppeid teha

13.12

Petrõkina ja vanem Selevko läksid Eesti meistrivõistlustel juhtima

12.12

Nädalavahetusel selguvad iluuisutamise Eesti meistrid

07.12

Maailmameister Liu võttis GP-finaali debüüdil võidu

06.12

Langerbaur pälvis Zagrebis kümnenda koha

06.12

Seitse neljast teinud Malinin võitis rekordilise vabakavaga GP-finaali

videod

sport.err.ee uudised

18:44

Edukas teine laskumine kindlustas Shiffrini veatu seeria jätkumise

18:10

Humphries ja van Gerwen sai edasi, lätlane mitte

17:39

Petrõkina kiitis Jefimovat: sa inspireerid, loodan revanšile

17:12

Karlssoni kõva algtempo rauges, võidu teenis Slind

16:49

Anthony Joshua pääses kahe hukkunuga õnnetuses kergete vigastustega

16:11

Eesti korvpallilootus viskas Euroliiga klubi vastu märgilised punktid

15:50

Karuksi spordiaasta: hooandjad, tagasitulekud, Duplantis ja Trumpi vari

15:16

Stenshagen sai Kläbo ees karjääri esimese MK-võidu, Himma 40.

15:02

Spordiajakirjanike valik: Petrõkina edestas kindlalt Jefimovat

14:50

Alaliitude hääled: Erm edestas Tribuntsovi väga napilt

13:54

Aron: mulle on veel F1 uksed lahti, aga kõrval istudes kaod vaikselt udusse

12:20

Esmakordselt välja antud aasta liikumisteo auhinna teenis Kopli Sörk

11:47

Tribuntsov tähelepanu ei naudi: põgenesin suhteliselt ruttu maale

11:11

Endine noortekoondislane sai taas raske põlvevigastuse: ma arvan, et see on lõpp

10:14

Norra duo mälestas aastalõpuvõistlusel Bakkenit: olime rajal kolmekesi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo