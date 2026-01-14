X!

Lilender: naiste üksiksõidus ei ole otseselt suursoosikuid

Iluuisutamine
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Iluuisutamine

Sel nädalal toimuvad Inglismaal Sheffieldis iluuisutamise Euroopa meistrivõistlused, kus läheb naiste üksiksõidus tiitlit kaitsma Niina Petrõkina. Mida põnevat iluuisutamise EM pakub, seda rääkis "Terevisioonis" iluuisutreener ja EM-i kommentaator Liina-Grete Lilender.

Iluuisutajatel algab tihe tiitlivõistluste periood, sest järgmise paari kuu jooksul heideltakse medalite nimel Euroopa meistrivõistlustel, olümpiamängudel, Tallinnas peetavatel juunioride maailmameistrivõistlustel ja viimasena märtsi lõpus täiskasvanute maailmameistrivõistlustel.

Eesti sportlastest on suurimad medalilootused Niina Petrõkinal ja Aleksandr Selevkol. "Fakt, et Niina on [EM-il] tiitlikaitsja kütab ootusi hästi suurelt üles ja loomulikult tahame uuesti saada medaleid. Ei teagi, kelle ootused praegu suuremad on, kas fännide, publiku või sportlase enda," rääkis Lilender.

Käimasoleva hooaja eel kuude kaupa parema jala valu talunud Petrõkina käis oktoobri alguses Saksamaal kannakõõluse operatsioonil ning sai treeningul esmakordselt raskemaid hüppeid harjutada alles detsembri lõpus.

"Alguses oli kõik see asi päris kurb, aga nüüd tundub, et ta on ennast ilusti kokku võtnud ja praegu ütleks, et kui kõik kavad õnnestuvad, siis on kõik võimalik," selgitas Lilender. "Tahaks öelda, et näeme täpselt samasugust Niinat nagu mullusel EM-il. Ta ei saanud küll vahepeal kõiki keerulisi hüppeid sooritada, aga tema enesekindel sõit ja kavad on säilinud. Nüüd on lihtsalt vaja hüpped ka ilusti ära teha. Usun, et tal tuleb väga hästi välja."

Lisaks Petrõkinale võistlevad naiste üksiksõidus veel Nataly Langerbaur ja Kristina Lisovskaja. "Nende puhul tahaks, et nad jõuaksid lühikavas 24 parema hulka. Ehk vabakavas oleks kolm Eesti naist," sõnas Lilender.

Kuigi konkurents on EM-il tugev, siis on paljud Petrõkina rivaalid samuti kimpus olnud erinevate vigastustega. "Naiste üksiksõidus ei ole otseselt suursoosikuid. Rahvusvaheline uisuliit ise prognoosib viis naist, kes võiksid medali tuua ja muidugi on Niina nende hulgas. Tuleb põnev võistlus."

Meeste lühikava toimub neljapäeval. Seal lähevad Eesti eest jääle 2024. aasta EM-hõbe Aleksandr Selevko ja tema noorem vend Mihhail.

"Aleksandril on võrreldes kahe aasta tagusega täiesti uus hingamine. Ta vahetas treeningkeskkonda ja treenib nüüd USA-s heade uisutajate seltskonnas. See, millise enesekindlusega tema on võistlusi alustanud ja kui stabiilselt võrreldes eelmiste hooaegadega, on minulegi täiesti üllatuseks. Miks mitte oodata temalt medalit," ütles Lilender.

"Mihhaili puhul tahaks öelda, et võiks tulla koht esiviisikus. Tema puhul tuleb meeles pidada, et tema hooaja algus oli ebastabiilne ja ebakindel," lisas Lilender.

Otseülekanne naiste üksiksõidu lühikavast algab ERR-i spordiportaalis ja ETV+ kanalil kell 20.30. ETV+ kanalil saab võistlust jälgida ka eestikeelse kommentaariga.

Toimetaja: Henrik Laever

