Langerbaur tegi EM-i eel kaks nädalat rasket trenni: ettevalmistus sai hea

Esmakordselt on Eesti iluuisutamise EM-il väljas kolme naisüksiksõitjaga. Sheffieldi EM-i naiste lühikava otseülekanne algab kolmapäeval kell 20.30 ERR-i spordiportaalis ning ETV+ kanalil, ülekande esimeses pooles tulevad jääle Kristina Lisovskaja ja Nataly Langerbaur.

Treener Irina Kononova juhendamisel igapäevaselt Tallinnas harjutav Nataly Langerbaur sõitis karjääri kolmandale tiitlivõistlusele. EM-i eelsetel treeningutel oli koormus suurem, sest eelnevalt oli ta Sisekaitseakadeemias saanud ühele poole sügissemestri eksamitega. Õpingute lõpuni on Eesti meistrivõistluste hõbemedalistil jäänud veel poolteist aastat.

"Pärast eestikaid puhkuseks aega ei olnud, kohe hakkaski ettevalmistus. Kaks nädalat on olnud hästi tugevad treeningud ja usun, et ettevalmistus sai hea," kommenteeris Langerbaur EM-i eel ERR-ile. "Kavade läbisõitmise arv kasvas hästi palju, sõitsime hästi palju kavasid; kindlasti hüpete stabiilsus ja piruettide kiirus ning kõik selline."

Kaks aastat tagasi sai Langerbaur EM-il debüteerides 14. koha. Treener Kononova loodab, et nüüd õnnestub paari pügala võrra tõusta. "Ma lähen eelkõige sõitma oma puhast sõitu. Tahan sõita nii puhta lühikava kui ka vabakava, siis ma saan jääda oma tulemusega rahule, kui see mul õnnestub," sõnas Langerbaur.

Kogu karjääri jooksul ema Alina juhendamisel uisutanud Kristina Lisovskaja raputas vahetult enne EM-i palaviku maha. Sel hooajal on kimbutanud teda mitmed haigused. "Natukene keeruline, korduvalt haigestusin. Olin haige juba enne Eesti meistrivõistluseid ja nüüd veelkord. Tunnen ennast hästi. Loodan, et ma ei kaotanud palju vormi ja et olen valmis," rääkis ta ERR-ile.

Eesti meistrivõistluste pronks püstitas septembris Pekingis uue kahe kava rekordi ja ütles, et närv peaks nüüd suurvõistluseks parem olema. "Probleem ongi peas, mõtlesin sellest liiga palju. Loodan, et sellel hooajal olen juba natuke aru saanud, kuidas suurel areenil võistelda. Hiinas sain ma ennast korda ja ma olin väga rahul, kuidas sõitsin seal lühikava. Loodan, et siin saan ka."

Oma kolmandal EM-il loodab Lisovskaja jõuda esmakordselt vabakavale ehk 24 parema hulka.