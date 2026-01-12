Aleksandr Selevko ihkab teist EM-medalit: olen heas vormis

Tallinnas Tondiraba jäähallis treeniv Mihhail Selevko käis detsembri lõpus esinemisoskust ja suure publikuga kontakti saamist lihvimas Saksamaal, kus osales kolmes linnas toimunud jääshowdes.

"Pärast Eesti meistrivõistlusi oli mul väga hea jõulushow Saksamaal, mis oli väga hea treeningrütmi muutus. See oli ka väga hea võimalus uisutada suure publiku ees enne EM-i ja mulle see väga meeldis," sõnas mullusel EM-il seitsmenda koha teeninud Mihhail Selevko.

Saksamaa turneelt koju tulles Mihhail haigestus ja ei saanud uue aasta esimese nädala harjutada. Seejärel püüdis treeningutel aina võistluskavasid läbi sõita, et tõsta vormi ja enesekindlust.

"Juba olukord paraneb ja tunnen end juba päris hästi. Ma ei ole küll praegu hooaja parimas vormis kahjuks. Samas ma ütleks, et vorm on päris hea, et eelmisel aastal enne EM-i ei olnud see ka ideaalne. Tunnen end positiivselt, kõik hüppeelemendid lähevad päris hästi. Loodan, et saan teha hea esituse," ütles noorem Selevko.

Treener Irina Kononova loodab, et Mihhail kogub EM-il hooaja kõrgemad punktid ja saab parema koha kui mullune seitsmes. "Mihhailil on sel aastal võimalik võidelda koha eest esikuuiku piiril. Kui teeb kõik asjad kavades ära, siis see on võimalik."

Mihhail Selevko Autor/allikas: Sergei Stepanov / ERR

Kononova arvab, et EM-il on seekord tase kõrgem, sest valmistutakse olümpiaks ja riskitakse neljakordsete hüpetega. "Tipud proovivad rohkem neljakordseid hüppeid sooritada. Kelle närvid on paremad, see ka kõrgema koha saab," märkis Kononova. "Aleksandr [Selevko] on samuti võimeline kõrgemat kohta proovima kui mullu. Võib-olla on ka võimalik võtta medal," lisas ta.

Mihhaili vanem vend Aleksandr sõitis pärast Eesti meistritiitli võitmist USA-sse ja valmistus EM-iks Bostonis. Ta kuulub viie soosiku hulka ja loodab õnnestumisel võita medali.

"Ma loodan, et saan näidata oma parimat sõitu ja ma arvan, et kui ma sõidan kaks kava puhtalt, siis saame öelda, et võin võtta väga hea koha. Ma arvan, et isegi pjedestaalikoha. Konkurents on väga suur ja see aasta on Itaalia mehed väga head," rääkis 2024. aasta EM-hõbe.

Aleksandr Selevko loodab komponentide eest teenida EM-il rohkem punkte, kui novembris Kanada GP-l, kus viis kahe kava rekordi 257 punkti peale.

"Enesekindlus on natukene parem ja rohkem on ka kiirust. Hüpetega on mul kõik korras ja loodan saada suurema hinde komponentide eest, sest töötasime kõvasti esituse kallal. Ma olen rahul kogu selle tööga, mis sai ettevalmistusperioodil tehtud. Ootan juba, et saaks oma kavasid EM-il näidata. Ma olen heas vormis. Loodan, et kõik läheb hästi."

Meeste lühikava algab Sheffieldis neljapäeval, otseülekanne saab ERR-i kanalitel alguse kell 16.45.