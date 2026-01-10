X!

Rae Spordikool on lähedal Balti liiga põhiturniiri võidule

Võrkpall
Rae Spordikool/Viaston
Rae Spordikool/Viaston Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Võrkpall

Tiitlikaitsja Rae Spordikool/VIASTON astus suure sammu võrkpalli Elme Messer naiste Balti liiga põhiturniiri võidu suunas, saavutades juba 13. järjestikuse võidu. Edukas oli ka Tartu Ülikool/Bigbank.

Ligi kuu aega tagasi toimunud põhiturniiri esimese ringi mängus Vilniuse VMSM Sostines tauras VTC võistkonda 3:1 tulemusega võitnud Rae Spordikool/VIASTON võttis kolm punkti ka teises omavahelises vastasseisus, saavutades koduses Jüri spordihoones kindla 3:0 (25:10, 25:16, 25:11) võidu, vahendab Volley.ee.

Kolmandas geimis harvanähtavalt head 78-protsendilist rünnakuefektiivsust näidanud Rae naiskond realiseeris mängu kokkuvõttes rünnakuid 69-protsendiliselt. Leedulannade rünnakuefektiivsus oli 29 protsenti. Selge erinevus tuli ka blokis, kus Rae esindus kogus 11 ja Vilniuse võistkond kolm punkti.

Võitjate poolel käisid väljakul 14 erinevat mängijat, kellest punktiarve avasid 12. Ainsana kõigis kolmes geimis väljakul viibinud Liis Kiviloo panustas võitu 13 ja Kristel Allorg seitse punkti. Diana Ivčenkaite kogus külaliste poolel kaheksa punkti.

Ainsana kaotuseta jätkav Rae Spordikool/VIASTON on kogunud 37 punkti, olles lähedal põhiturniiri võidule. Teoreetilised võimalused esikoht võtta on veel vaid RSU-l ja Tartu Ülikool/Bigbankil. Kuuendal kohal jätkaval Vilniuse võistkonnal on kirjas 11 punkti.

Kodusaalis mänginud Tartu naiskond võitis täna 3:1 (25:14, 25:15, 23:25, 25:17) tulemusega Riia Võrkpallikool/LU võistkonna. Hooaja isikliku punktirekordi püstitanud Liisbet Pill tõi võitjatele 18 punkti. Nora Lember lisas 13, Kairin Tammel 12, Laura-Liisa Maiste kümme ja Ingris Suvi seitse punkti.

Kahe kaotuse kõrvale kaheksanda võidu saavutanud Tartu Ülikool/Bigbank paikneb turniiritabelis neljandal kohal, olles kogunud 25 punkti. Riia Võrkpallikool/LU jätkab kümne punktiga, mis hetkel tähendab seitsmendat kohta.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

