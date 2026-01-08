Viljandi Metall parandas kindla võiduga tabelikohta

Kodusaalis mänginud TBD Pharmatech/Kastre kogus avageimis 18 ja teises vaid kaheksa punkti. Ka kolmandas geimis võõrustajad viljandlannadele tõsist vastupanu osutada ei suutnud, kui Viljandi esindus saavutas 25:10 paremusega 3:0 (25:18, 25:8, 25:10) mänguvõidu. Seega jäi TBD Pharmatech/Kastres põhiturniiril Viljandi võistkonna vastu geimivõiduta, leppides oktoobris samuti 0:3 kaotusega, vahendab Volley.ee.

Võitjate poolel oli parimas hoos Erle Püvi, kes kogus 16 punkti. Viie serviässaga säranud Ragne Dimitrijev lisas 11 ning Sonja Siimson ja Maria Allik võrdselt kümmm punkti. Susanna Elisabeth Rikand lõpetas koduvõistkonna särgis mängu kümne punktiga.

Kaotajad jäid eelkõige hätta rünnakute realiseerimisega, kui punktiks löödi 17% rünnakutest. Võitjate rünnakuefektiivsus oli 42%. Serviässasid lõid võõrustajad neli ja külalised 13.

Viiendalt kohalt kolmandaks tõusnud Viljandi Metall on kogunud 13 punkti. Kõik kaheksa mängu kaotanud TBD Pharmatech/Kastre punktiarvet avanud ei ole.

Laupäeval kell 14 võõrustab turniiritabeli seitsmes naiskond BARRUS/Võru VK Võru spordihallis kaks kohta kõrgemal paiknevat Audentese Spordigümnaasiumit ja kuuendal kohal paiknev Viimsi/Tallinna Ülikool kell 17 Viimsi koolis tabeli neljandat TalTech/Nordaidi.