X!

Viljandi Metall parandas kindla võiduga tabelikohta

Võrkpall
Võrkpalli naiste meistriliiga: TBD Pharmatech/Kastre – Viljandi Metall
Võrkpalli naiste meistriliiga: TBD Pharmatech/Kastre – Viljandi Metall Autor/allikas: Grete Isabel Huik
Võrkpall

Viljandi Metall saavutas võrkpalli naiste Eesti meistrivõistlustel kuue kaotuse kõrvale neljanda võidu, kui kolmes geimis oldi paremad ainsana punktita jätkavast TBD Pharmatech/Kastrest. Ühtlasi tõusis Viljandi naiskond turniiritabelis kolmandaks.

Kodusaalis mänginud TBD Pharmatech/Kastre kogus avageimis 18 ja teises vaid kaheksa punkti. Ka kolmandas geimis võõrustajad viljandlannadele tõsist vastupanu osutada ei suutnud, kui Viljandi esindus saavutas 25:10 paremusega 3:0 (25:18, 25:8, 25:10) mänguvõidu. Seega jäi TBD Pharmatech/Kastres põhiturniiril Viljandi võistkonna vastu geimivõiduta, leppides oktoobris samuti 0:3 kaotusega, vahendab Volley.ee.

Võitjate poolel oli parimas hoos Erle Püvi, kes kogus 16 punkti. Viie serviässaga säranud Ragne Dimitrijev lisas 11 ning Sonja Siimson ja Maria Allik võrdselt kümmm punkti. Susanna Elisabeth Rikand lõpetas koduvõistkonna särgis mängu kümne punktiga.

Kaotajad jäid eelkõige hätta rünnakute realiseerimisega, kui punktiks löödi 17% rünnakutest. Võitjate rünnakuefektiivsus oli 42%. Serviässasid lõid võõrustajad neli ja külalised 13.

Viiendalt kohalt kolmandaks tõusnud Viljandi Metall on kogunud 13 punkti. Kõik kaheksa mängu kaotanud TBD Pharmatech/Kastre punktiarvet avanud ei ole.

Laupäeval kell 14 võõrustab turniiritabeli seitsmes naiskond BARRUS/Võru VK Võru spordihallis kaks kohta kõrgemal paiknevat Audentese Spordigümnaasiumit ja kuuendal kohal paiknev Viimsi/Tallinna Ülikool kell 17 Viimsi koolis tabeli neljandat TalTech/Nordaidi.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

võrkpalliuudised

21:10

Pärnu noppis neljapäeval ootuspärased punktid

20:35

Viljandi Metall parandas kindla võiduga tabelikohta

07.01

Selver alistas Võru Barruse ja kerkis tabelis kolmandaks

07.01

Lissabonist Tartusse tulnud Aru: blokis ässitati mind korralikult

07.01

Rikberg tahab euromängus Aru platsile panna: eesmärk on edasipääs

07.01

Rikberg eurosarja kordusmängust: peame üllatusteks valmis olema

06.01

Eesti võrkpallitreenerid mõtlevad Balti liiga jätkudes juba play-off'ile

05.01

Tartu Bigbank tugevnes Eesti koondise tempomehega

05.01

Täht kogus AÜE-s lausa 32 punkti, Laak vedas naiskonna poolfinaali

04.01

Koduses meistrisarjas vaid võite tunnistav Rae tõusis tabelijuhiks

04.01

Rae Spordikool võttis karikafinaali kordusetenduses kindla võidu

02.01

Rae Spordikool võib nädalavahetusega tippu tõusta

22.12

Tammearu ja Tammemaa teenisid Jaapanis karikahõbeda

22.12

Eesti võrkpallitalent siirdub valitseva NCAA meistri ridadesse

22.12

Aasta võrkpalluri tiitli pälvisid Laak ja Tammearu

videod

sport.err.ee uudised

21:10

Pärnu noppis neljapäeval ootuspärased punktid

20:35

Viljandi Metall parandas kindla võiduga tabelikohta

20:32

Kelly Sildaru jõudis viimasena lõppvõistlusele Uuendatud

19:36

Ilves oli proovivõistlustel üheksas ja 15. Uuendatud

19:00

Austrias protesteeriti Venemaa sportlaste võistlusele lubamise vastu

17:08

Belgia jõudis üksikmängude toel poolfinaali

16:50

Hästi alustanud Keila Coolbet kaotas Tšehhi klubile

16:29

Elvira Öberg järgis õe eeskuju, Regina Ermits 23. Uuendatud

15:54

Hussarid võistlevad laupäeval murdmaajooksu MM-il

15:23

Ford teenis Dakari rallil kolmikvõidu, liidrina jätkab Lategan

14:48

Alex Matthias Tamm siirdub Šotimaa kõrgliigasse

14:22

AÜE MK-etapil pääses põhitabelisse kolm eestlannat

13:50

Giacomel teenis Oberhofis emotsionaalse võidu, Siimer sai jälitussõitu Uuendatud

13:37

Backhausi näovigastus võib Heinale taas Bundesligas võimaluse tuua

13:10

VIDEO | Laskesuusatajad mälestasid Bakkenit südamliku videoga

loetumad

13:50

Giacomel teenis Oberhofis emotsionaalse võidu, Siimer sai jälitussõitu Uuendatud

16:29

Elvira Öberg järgis õe eeskuju, Regina Ermits 23. Uuendatud

07.01

Naislaskesuusatajate sprindisõit toodi päeva võrra ettepoole

07.01

Otepää kahevõistluse MK-etapile lisati ka teine eelvõistlus

07.01

LeBron: Luka ei pea oma mängu minu pärast muutma

07.01

Marja-Liisa Müllermann lõpetas sportlaskarjääri

11:44

Atlanta täht saadeti mängu ajal teise tiimi, Nuggets alistas Celticsi

07.01

Henry Sildaru pääses Aspenis lõppvõistlusele

07.01

Eesti käsipallikoondis alistas EM-valiksarja eelkvalifikatsioonis Küprose

07.01

Suurepäraselt alustanud Cramo kaotas Valmierale, Pärnu ja TalTech võidukad Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo