Rikberg tahab euromängus Aru platsile panna: eesmärk on edasipääs

Challenge Cupi avaringis Pärnu alistanud Bigbank jätkas teises ringis hästi, kui alistas esimese kohtumises Saksamaa klubi Herrschingi kolm-üks. Neljapäeval ootab Münchenis ees korduskohtumine ning Bigbank on saanud pikalt puhata - viimane mäng oli 21. detsembril toimunud Aadu Luukase karikavõistluste finaal.

"Pikk periood kahe mängu vahel. Tean, et Herrsching on palju rohkem mänginud kui meie. Neil oli aasta lõpuni järjest mängud, said nii magusaid võite kui valusaid kaotusi. Nad on mõnevõrra tõusnud Saksamaa meistrivõistlustel. Meil tegelikult oligi üks Elme Messer Balti liiga mäng ja karikafinaal, pärast seda pikk paus," ütles Rikberg ERR-ile.

Bigbank läheb euromängule kahe järjestikuse kaotuse pealt, 14. detsembril tuli Balti liigas tunnistada Šialiai paremust ja koduses karikafinaalis jäi peale Pärnu. "Õnneks sai jõulude ajal viiepäevane minipuhkus võetud, pärast jõule hakkasime jälle tublisti treenima. Nüüd on karikafinaalist nii palju möödas, et vaevalt keegi enam sellele oma mõtteid kulutab," arvas Rikberg. "Meil on järjekordne hooaja kulminatsioon, seda siis CEV Challenge Cup mängu näol, kogu aur läheb sinna."

Saksamaale minnakse samas päris tugeva lisandiga, sest klubi lisas koosseisu Eesti koondise temporündaja Marx Aru, kes esindas seni Lissaboni Sportingut. Rikberg loodab agressiivse tempomehe neljapäeval ka platsile saata.

"Selgelt on tegemist võimsa ja rünnakule orienteeritud temporündajaga. Minule treenerina annab see võimaluse veel rohkem varieerida, valida kas rohkem selliseid tempomängijaid, kelle tugevus on blokk ja stabiilsus või siis rohkem skoorijad," rääkis ta. "Nelja temporündaja olemasolu treeningutel annab võimaluse pikemaid ja intensiivsemaid trenne teha. Seni on asjad päris ilusti."

Kui avakohtumine võideti kolm-üks, siis Rikberg ootab korduskohtumisest keerulisemat mängu. "Kindlasti suudavad nad servil juurde panna, mõningad ebakõlad, mis siin tekkisid, on ületatud. Ja ei ole vähetähtis, et neil on olnud muresid puudujatega. Nüüd on nende võimalike kasutatavate mängijate arv päris suur ja see teeb meie ettevalmistuse keerulisemaks," rääkis juhendaja.

"Tegelikult on asi lihtne. Üks eesmärk: järgmisse ringi edasipääs."

"Saaks jaanuari lõppu veel kaks väga korraliku kvaliteediga rahvusvahelist mängu. Selleks on erinevaid teid, kas võita kaks geimi tavamängus või võita kuldne geim. Mul pole illusiooni, et lähme ja tambime nad kolm-null maa alla. See saab olema raske võitlus ja ilus oleks lõpetada sellega, et jätkame eurosarjas," lõpetas Rikberg.