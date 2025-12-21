X!

Pärnu võitis viiele geimile veninud võrkpallifinaali

Võrkpall
Aadu Luukase karikasarja finaal. Pärnu VK - Tartu Bigbank
Pärnu VK alistas Unibet Arenal toimunud võrkpalli Aadu Luukase karikavõistluste finaalis Tartu Bigbanki 3:2 (26:24, 25:20, 10:25, 24:26, 15:13).

Kuigi Pärnu võitis kaks esimest geimi, siis kuulus kolmas kindlalt Tartule. Neljas geim möödus tasavägisemalt ja kuigi Pärnu päästis seisult 21:24 kolm geimpalli, siis võtsid tartlased siiski võidu.

Otsustavas geimis olid ohjad siiski Pärnu käes. Viigiseisult 5:5 tormati juhtima 8:5 ja 12:7. Matšpallid teeniti seisult 14:11 ja neist kolmas ka realiseeriti.

Pärnu rünnak oli 44 ja vastuvõtt 47 protsenti, blokist teeniti 13 ja servilt seitse punkti. Tartu vastavad näitajad olid 46 ja 45 protsenti, üheksa ja seitse punkti.

Daniel Ramirez Pita tõi võitjate kasuks 18 punkti (+6), 13 punkti lisasid Taavet Leppik (+4), Tristan Täht (0) ja Sten Perillus (+12). Jack Williams tõi Tartule 24 (+15), Stefan Kaibald 17 (+2) ja Martti Juhkami 16 (+8) punkti.

Seega kaitses Pärnu karikat ja üldse võitis klubi Eesti karika juba 13. korda.

"Algus oli selline, mida ootaks. Saime oma mängu väga hästi käima, jooksma. Üllatavalt lihtsalt tuli tegelikult. Siis nad hakkasid teises geimis vahetusi tegema," kirjeldas Perillus ERR-ile.

"Kolmandas geimis jäime suurelt alla nii servil kui ka oma asjadega ei suutnud hakkama saada. Mentaalne kõikumine ka. Aga hea meel, et suutsime neljandas geimis oma mängu tagasi saada. Jäi natuke puudu lõpust, aga viiendas tegime vigade paranduse ja saime karika kätte."

Kuna Pärnu juhtis kaks-null, siis võinuks mäng ka kiiremini läbi saada. "Mingites mängudes jääme nagu ootama, et vastased meid natuke geimi lõpus aitaks. Põhjendamatult. Tegelikult oli endalgi mõni pall maha lüüa. Aga lõpp hea, kõik hea," sõnas Perillus.

Juhkami nägi karikafinaalis korduvat mustrit. "Meil on päris palju mänge sel hooajal olnud, kus justkui laseme vastased eest ära, siis jälle tuleme järgi, siis jälle laseme eest ära," lausus ta.

"Täna olime jälle lähedal, et august välja ronida - see oleks ilmselt olnud selle hooaja suurim come-back. Aga eks viiendas geimis ikkagi ebatäpsused lihtsates olukordades, kus peaksime vastuvõtus lihtsate pallide mängimisel kindlasti paremini tegutsema."

"See oli selline mäng, kus see, kel õnnestus serviga paremini suruda, lõikas kasu," jätkas Tartu kapten. "Kolmas-neljas geim oli natuke efektiivsemad ja sealt see edu tuli."

Kuigi Tartul oli eelneva hooaja jooksul palju mänge, siis sellest ta suurt numbrit ei tee. "See nädal oli natuke teistsugune - saime esimest korda sel nädalal trenni teha," ütles Juhkami. "Ma arvan, et selle taha pugeda pole. Tegelikult oli ettevalmistus täiesti okei. Lõpuks oleme piisavalt vormis, et finaali mängida."

Toimetaja: Siim Boikov

Randväli püstitas pikal distantsil Eesti rekordi: lihtne see ala ei ole!

