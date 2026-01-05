Tartu Bigbank tugevnes Eesti koondise tempomehega

Tartu Bigbanki võrkpallimeeskond teatas, et täieneb kuni hooaja lõpuni Eesti koondise temporündaja Marx Aruga, kes seni pallis Lissaboni Sportingus.

"Eelmisel hooajal Tourcoingi ridades Prantsusmaa karikavõitjaks tulnud ja sel hooajal Lissaboni Sportingus hooaega alustanud Marx pidi detsembris taas lepingut otsima, sest suvel sai Portugali klubiga poole hooaja leping sõlmitud," teatas Bigbanki klubi.

"Kuna Marxil ei õnnestunud kohe välismaalt sobivat pakkumist leida, aga soov mängida oli suur, siis tegime ka ise talle pakkumise. Eesti koondise temporündaja võttis selle vastu, mis tähendab, et Marx on hooaja lõpuni meie mees!"

Detsembris karikafinaalis Pärnule alla jäänud ja Balti liigas hetkel teist kohta hoidev Tartu klubi kohtub neljapäeval CEV Challenge Cupi raames võõrsil Saksamaa klubiga Herrsching. "Kui dokumendid korda saab, siis loodame, et Marx saab juba Saksamaal meeskonda aidata!" kirjutas Bigbank.

Eelmise aasta viimastel päevadel teatas Eesti koondislasega täienemisest ka Selver x TalTech. Seni Rumeenias pallinud libero Silver Maar asendab karikasarja poolfinaalis viga saanud Sten Markus Taasvälit, kes tõenäoliselt sel hooajal enam platsile ei tule.