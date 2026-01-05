X!

Tartu Bigbank tugevnes Eesti koondise tempomehega

Võrkpall
Marx Aru
Marx Aru Autor/allikas: Sporting CP
Võrkpall

Tartu Bigbanki võrkpallimeeskond teatas, et täieneb kuni hooaja lõpuni Eesti koondise temporündaja Marx Aruga, kes seni pallis Lissaboni Sportingus.

"Eelmisel hooajal Tourcoingi ridades Prantsusmaa karikavõitjaks tulnud ja sel hooajal Lissaboni Sportingus hooaega alustanud Marx pidi detsembris taas lepingut otsima, sest suvel sai Portugali klubiga poole hooaja leping sõlmitud," teatas Bigbanki klubi.

"Kuna Marxil ei õnnestunud kohe välismaalt sobivat pakkumist leida, aga soov mängida oli suur, siis tegime ka ise talle pakkumise. Eesti koondise temporündaja võttis selle vastu, mis tähendab, et Marx on hooaja lõpuni meie mees!"

Detsembris karikafinaalis Pärnule alla jäänud ja Balti liigas hetkel teist kohta hoidev Tartu klubi kohtub neljapäeval CEV Challenge Cupi raames võõrsil Saksamaa klubiga Herrsching. "Kui dokumendid korda saab, siis loodame, et Marx saab juba Saksamaal meeskonda aidata!" kirjutas Bigbank.

Eelmise aasta viimastel päevadel teatas Eesti koondislasega täienemisest ka Selver x TalTech. Seni Rumeenias pallinud libero Silver Maar asendab karikasarja poolfinaalis viga saanud Sten Markus Taasvälit, kes tõenäoliselt sel hooajal enam platsile ei tule.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

võrkpalliuudised

20:40

Tartu Bigbank tugevnes Eesti koondise tempomehega

15:53

Täht kogus AÜE-s lausa 32 punkti, Laak vedas naiskonna poolfinaali

04.01

Koduses meistrisarjas vaid võite tunnistav Rae tõusis tabelijuhiks

04.01

Rae Spordikool võttis karikafinaali kordusetenduses kindla võidu

02.01

Rae Spordikool võib nädalavahetusega tippu tõusta

22.12

Tammearu ja Tammemaa teenisid Jaapanis karikahõbeda

22.12

Eesti võrkpallitalent siirdub valitseva NCAA meistri ridadesse

22.12

Aasta võrkpalluri tiitli pälvisid Laak ja Tammearu

21.12

Pärnu võitis viiele geimile veninud võrkpallifinaali

21.12

Rae kaitses karikat geimigi loovutamata

21.12

FOTOD | Eesti karikavõitjateks krooniti Pärnu ja Rae

19.12

TBD Pharmatech/Kastre ei suutnud üllatust serveerida

18.12

Eesti karikafinalistid peavad kiirelt kohanema harjumuspäratu saaliga

17.12

Eesti klubid lõpetavad võrkpalli Balti liigas aasta nelikjuhtimisega

17.12

Naiste meistriliiga aasta viimases mängus kohtuvad liider ja punane latern

videod

sport.err.ee uudised

22:34

Vassiljev hooaja eel: tundub, et auke koosseisus ei ole, aga kõike võib juhtuda

22:31

Ilves kombeprobleemist: ma arvan, et sellele on mingisugune lahendus leitud

21:54

Eesti korvpallinoored kaotasid koduse turniiri esikohamatšis Lätile Uuendatud

21:53

ETV spordisaade, 5. jaanuar

20:40

Tartu Bigbank tugevnes Eesti koondise tempomehega

19:43

Haigestunud Hauser Oberhofis ei stardi

19:06

Vagul piirdus Bischofshofenis kvalifikatsiooniga

18:43

Selgus Monte Carlo ralli stardinimekiri, eestlastest osaleb Jürgenson

18:12

Lietkabelis sai Kullamäe resultatiivse mängu toel võidu

17:12

Korraldaja Maroko pääses närvilise mänguga veerandfinaali

16:44

Al-Attiyah tõusis hoolimata Toyota superpäevast Dakari liidriks

16:13

Rootsi jättis juba finaali õhku nuusutanud Soome kullamängust kõrvale

15:53

Täht kogus AÜE-s lausa 32 punkti, Laak vedas naiskonna poolfinaali

15:15

Avalanche'i võimas võiduseeria katkes Miamis

14:40

Welcost lahkusid kõik välismaalased ja veel viis mängijat

loetumad

08:15

Eesti korvpallineiud kaotasid Soomele 108 punktiga, noormeestele kaks võitu

04.01

Tour de Ski finišis püüdis pilke Venemaa lipp

04.01

Landra: ma ei ole eestlane, aga mul on suur au esindada siinset koondist

13:59

Olümpia-aasta saab ERR-i kanalitel sportliku alguse

04.01

Spordipsühholoog: me ei peaks tundeid nii väga tähtsustama

04.01

Stenshagen võitis Tour de Ski viimase sõidu, Kläbo tegi ajalugu

04.01

VIDEO | Vaaks korraldas New Yorgis otsustava viskekontserdi

12:43

Manchester United vallandas peatreeneri

14:40

Welcost lahkusid kõik välismaalased ja veel viis mängijat

04.01

Mart Seim: paljud ei uskunud minusse, eks endalgi oli väikeseid kahtlusi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo