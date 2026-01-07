Lissabonist Tartusse tulnud Aru: blokis ässitati mind korralikult

Vahetult enne eurosarja kordusmängule sõitmist liitus Tartu Bigbank meeskonnaga Marx Aru. 23-aastane temporündaja mängis kolm kuud Portugalis Lissaboni Sportingu eest ja ütles, et selle ajaga paranes tema mäng blokis.

Hooaega Lissaboni tippklubis alustanud alustanud Marx pidi detsembris taas uut klubi otsima, sest suvel sai sõlmitud poole aasta pikkune leping. Appi tuli Tartu Bigbank, kes sai 23-aastase tempomehe näol tugeva lisanduse.

Aru ütles ERR-ile, et arenes Lissabonis eriti just blokis. "Mina kui noorem mängija seal, siis ikka tagant ässitati korralikult. Just blokis, see on põhiline asi ja see läks kõvasti paremaks," ütles ta.

Sportinguga tuli Aru oktoobris Portugali superkarika võitjaks. Klubi kolmanda tempomehena ta palju mängu aega ei saanud, kuid jäi kogetuga rahule. "Seal õppisin suhteliselt palju ja kahju, et ainult kolm kuud, aga selle kolme kuu jooksul õppisin kõvasti. Ma olen rahul, et läksin," ütles ta.

Meeskonna peatreeneri Alar Rikbergi sõnul tõstab Aru liitumine Tartu taset tempos kogu järgnevaks hooajaks. "Selgelt on tegemist võimsa ja rünnakule orienteeritud temporündajaga. Minule treenerina annab see võimaluse veel rohkem varieerida, valida kas rohkem selliseid tempomängijaid, kelle tugevus on blokk ja stabiilsus või siis rohkem skoorijad. Nelja temporündaja olemasolu treeningutel annab võimaluse pikemaid ja intensiivsemaid trenne teha," ütles ta.

Aru üleminekuga kaasnenud bürokraatiaga sai Tartu kiirelt hakkama ja neljapäeval saab ta juba platsile minna. Millises vormis tempomees hetkel on? "Üllatavalt hea, arvestades, et kaks nädalat oli klubi otsides paus. Praegu on täitsa okei," vastas ta.

Challenge Cupi avaringis Pärnu alistanud Bigbank jätkas teises ringis hästi, kui alistas esimese kohtumises Saksamaa klubi Herrschingi kolm-üks.