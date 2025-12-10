Rikberg: vastased ootasid lihtsamat mängu

Bigbank kaotas tasavägise avageimi 24:26, aga näitas järgmises kahes vastasele koha kätte, loovutades vastasele teises geimis 17 ja kolmandas vaid 14 punkti. Neljandas geimis jäi Bigbank veel 11:17 kaotusseisu, aga tuli sellest välja ning vormistas eurosarja 1/16-finaali avakohtumises kolm-üks võidu.

"Teine-kolmas geim mängisime meie hästi ja näha oli, et Herrschingi mehed ei olnud valmis päris selliseks tasemeks. Nad võib-olla eeldasid natuke lihtsamat mängu," ütles Bigbanki peatreener Alar Rikberg ERR-ile.

"See halvas justkui kogu nende tegevuse. Meil toimis läbi mängu väga ilusasti serv, ükskõik kumb sidemängijatest platsi peal oli, nad olid mõlemad ühtviisi hädas ja ei saanud võistkonna tugevusi ära kasutada. Kõige magusam võit oli otsustav neljas geim."

Korduskohtumine toimub 8. jaanuaril Münchenis, mis plaaniga peale minnakse? "Peame päris pikalt nuputama, kuidas minna, sest tegemist on jõulupuhkusele järgneva mänguga. Kuu aega on aega, võib juhtuda väga-väga palju," vastas Rikberg.

"Rõõmustame, unustame, keskendume karikafinaalile 21. detsembril. Pärast jõule hakkame tegelema sellega, mis meid ootab kordusmängus," lisas juhendaja.