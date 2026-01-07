X!

Rikberg eurosarja kordusmängust: peame üllatusteks valmis olema

Alar Rikberg.
Alar Rikberg. Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Tartu Bigbank peab neljapäeval CEV Challenge Cupi 1/16-finaali korduskohtumise Saksamaa klubi Herrschingi vastu.

Detsembris Tartus toimunud avakohtumise suutis Bigbank konarlikule algusele vaatamata 3:1 võita ning vajab seega edasipääsuks kaht geimivõitu.

Avamängus oli Bigbanki edukaim 21 punktiga (+15) Martti Juhkami, Stefan Kaibald panustas 16 punktiga (+10) ning Jack Williams tõi 13 punkti (+5) ja 10 silma jäi nii Rico Wardlow (+4) kui Mart Naabri (+7) arvele. Neljapäeval on peatreener Alar Rikbergil lisaks kasutada üks uus mängija, kui Portugali kõrgliigast tuli Tartu ridadesse koondise temporündaja Marx Aru.

"Sõidame Saksamaale 12 mehega, mõned nooremad mängijad jäävad koju, Marx tuleb kaasa. Tema lisandumine on andnud meile ka võimaluse pikemaid ja intensiivsemaid treeninguid teha. Tegime pärast karikafinaali viiepäevase pausi, kus me ühiselt ei treeninud. Uuesti kogunesime 27. detsembril ja sealt edasi oleme pidevalt trenni teinud. Mõnedel on olnud põlvedega muresid ja oleme seetõttu koormust reguleerinud, aga neljapäeval peaks kõik 12 meest olema valmis mängima," alustas Rikberg.

Münchenisse lennatakse kolmapäeval ja õhtul tehakse ka kerge trenn, ent mitte mängusaalis. Ka treeningute aegu on juba mitu päeva hilisemaks tõstetud, sest kohtumine algab hilejm, kui Eestis tavaks. "Mängusaali saame neljapäeva hommikul, eelmisel õhtul teeme kerge liigutamise ja saame natuke ka pallipuuteid."

Herrschingi meeskond on pärast eelmist omavahelist kohtumist pidanud Saksamaal kuus liigamängu ja seejuures pidevalt mängijatega vangerdanud. Nii on valmistumine olnud paras peamurdmine. "Neil on pikk pink ja viimastes kohtumistes on eri mehed mänginud ja raske ennustada, kuidas nad meie vastu alustavad. Peame üllatusteks valmis olema nagu ka esimeses matšis ning vastavalt mängu jooksul olukordadele reageerima," analüüsis juhendaja.

Saksamaa klubil ei teinud Tartus peetud kohtumises kaasa koondislane Denis Kaliberda, kes on detsembri lõpus tagasi meeskonna koosseisus olnud, ent platisl pole käinud. "Näis, kas ta nüüd juba mängib. Aga seal on küsimärke nii nurkade, tempode kui sidede osas, seega püüame kõigeks valmis olla. Meie eesmärk on selge – selleks on järgmisse ringi pääsemine, ükskõik, kuidas. Avamäng andis meile väikese eelise 3:1 võidu näol, lisaks saime teadmise, et nendega on võimalik mängida küll. Oleme paremini valmistunud nende eripäradeks," lisas peatreener.

Kohtumine algab neljapäeval Eesti aja järgi kell 21.00. Münchenis peetavast mängust näeb otsepilti Inspira kanali vahendusel. 

Toimetaja: Henrik Laever

