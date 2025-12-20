X!

Ilves ootab Otepää MK-etappi: kombe paika saamiseks on mõtted olemas

Kahevõistlus
Kristjan Ilves
Kristjan Ilves Autor/allikas: Flawia Krawczyk
Kahevõistlus

Kahevõistleja Kristjan Ilves lõpetas Austrias Ramsaus toimunud MK-etapi laupäevase võistluspäeva 14. kohaga.

91,5 meetrise õhulennu eest teenis Ilves 113,1 punkti. Murdmaarajale pääses sportlane 20. kohal ja finišeerus 14. kohal (+1.11,6).

"Tänane päev oli kokkuvõttes parem kui eilne - vähemalt disklahvi ei saanud," ütles Ilves. "Hüppemäel tuleb endale tuhka pähe raputada. Jäin äratõukega hiljaks. Olud olid head, kuid ma ei suutnud kõiki tänaseid võimalusi ära kasutada. Murdmaarajal tegin korraliku sõidu. Sel nädalavahetusel olen maadelnud raskete jalgadega. Hingamise poolest oli täna tunduvalt parem sõit kui eile, kuid jalad ei tule järgi."

Kuna Schonachi MK-etapp jääb lumepuuduse tõttu vahele, on Ilves järgnevalt stardis jaanuari alguses kodusel Otepää MK-etapil. "Võistluspaus on väga teretulnud. Esmalt füüsilises mõttes, lisaks tuleb aga kombe paika saada. Peame vaatama, mida teha saame, aga mõtted on olemas ja usun, et hüppemäel on võimalus asjad tunduvalt paremaks saada. Ootan juba väga Otepääd ja loodetavasti läheb seal teistmoodi," tõdes Ilves.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

kahevõistluse uudised

18:31

Ilves ootab Otepää MK-etappi: kombe paika saamiseks on mõtted olemas

16:48

Ilves tõusis Ramsaus suusarajal kuus kohta Uuendatud

19.12

Ilves: olen hakanud hüppemäel asjadele pihta saama

19.12

Kristjan Ilves sai hüppevõistlusel disklahvi Uuendatud

19.12

Uue aasta esimene kahevõistluse MK-etapp jääb ära

18.12

Ilves tegi Ramsaus proovivõistlusel korraliku hüppe

18.12

Kristjan Ilves võtab ilmselt kasutusele vana lõikega hüppekombe

16.12

Kahevõistluse Eesti meistrivõistlused jäävad taaskord ära

15.12

Neljas Eesti kahevõistleja kvalifitseerus Otepää MK-etapile

12.12

"Spordis ainult tüdrukud" | Kas naised päästavad kahevõistluse?

07.12

Lamparter teenis karjääri 20. MK-etapivõidu, Ilves sai 27. koha

06.12

Rettenegger sai esimese MK-võidu, Ilves langes 23. kohale

06.12

Võistluskombe segab Ilvese hüppeid: kui selle selga panen, olen kadunud

05.12

Ilves piirdus teise kodu MK-etapi eelvõistlusel 21. kohaga

30.11

Ilves: minu hüppevorm ei ole kindlasti nii kehv, kui võis tunduda

30.11

Ilves oli suusarajal kuues, aga hüppevõistlus jäeti ära

29.11

Tagantpoolt startinud Ilves pälvis 35. koha, Lamparter võitis taas

28.11

Ilves suusatas end MK-hooaja avaetapil neljandaks, võit Lamparterile

27.11

Ilves MK-hooaja eelõhtul: tuleb väga hästi hüpata, et üldse löögihoos olla

24.11

CAS lubab otsust Venemaa suusasportlaste kohta hiljemalt 10. detsembriks

sport.err.ee uudised

19:55

Serviti alistas Leedu klubi kümne väravaga

19:37

Aigro teenis Engelbergis 18. koha, Prevc võttis viienda võidu järjest Uuendatud

19:26

Hein vaatas pingilt, kuidas Werderi esiväravavaht valiti mängu parimaks

18:31

Ilves ootab Otepää MK-etappi: kombe paika saamiseks on mõtted olemas

17:59

Luik: nõlvadega sõbrunemiseks võibki minna mitu aastat

17:33

Siimer sai ühe möödalasuga 26. koha, Botnile polnud taas vastaseid Uuendatud

17:31

Kalev/Cramo kutsub aasta viimastel kodumängudel pealtvaatajaid head tegema

16:50

Mistra lõpetas aasta võidukalt

16:48

Ilves tõusis Ramsaus suusarajal kuus kohta Uuendatud

15:43

Von Allmen sai Odermattilt revanši

15:07

Jürgens kuulus teist korda algkoosseisu

14:26

Hütter avas võiduarve, Vonn taas pjedestaalil

13:53

Jeanmonnot saavutas hooaja teise võidu, Ermits 29. Uuendatud

13:31

Ken Kallaste lõpetas mängijakarjääri ja liitus Levadia treeneritetiimiga

12:48

Võimsa lõpu teinud Panthers napsas Hurricanesilt võidu

12:17

Aksel Haava sõitis noorte MM-il esikümnesse

11:08

Rooba värav aitas KooKool alistada Kombe koduklubi

10:45

Soome B-koondis jättis Eesti nullile

09:48

Timberwolves andis Thunderile kolmanda kaotuse

09:05

Anthony Joshual kulus netikuulsuse alistamiseks kuus raundi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo