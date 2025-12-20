Ilves ootab Otepää MK-etappi: kombe paika saamiseks on mõtted olemas

91,5 meetrise õhulennu eest teenis Ilves 113,1 punkti. Murdmaarajale pääses sportlane 20. kohal ja finišeerus 14. kohal (+1.11,6).

"Tänane päev oli kokkuvõttes parem kui eilne - vähemalt disklahvi ei saanud," ütles Ilves. "Hüppemäel tuleb endale tuhka pähe raputada. Jäin äratõukega hiljaks. Olud olid head, kuid ma ei suutnud kõiki tänaseid võimalusi ära kasutada. Murdmaarajal tegin korraliku sõidu. Sel nädalavahetusel olen maadelnud raskete jalgadega. Hingamise poolest oli täna tunduvalt parem sõit kui eile, kuid jalad ei tule järgi."

Kuna Schonachi MK-etapp jääb lumepuuduse tõttu vahele, on Ilves järgnevalt stardis jaanuari alguses kodusel Otepää MK-etapil. "Võistluspaus on väga teretulnud. Esmalt füüsilises mõttes, lisaks tuleb aga kombe paika saada. Peame vaatama, mida teha saame, aga mõtted on olemas ja usun, et hüppemäel on võimalus asjad tunduvalt paremaks saada. Ootan juba väga Otepääd ja loodetavasti läheb seal teistmoodi," tõdes Ilves.