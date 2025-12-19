Kristjan Ilves sai hüppevõistlusel disklahvi

Võistluspäev algas 10 km pikkuse ühisstardist murdmaasõiduga. Ilves oli poolel maal kümnes ja kaotas seal liidrile Jens Luraas Öftebrole 3,7 sekundiga. 7,5 km vaheajapunktiks langes eestlane 15. kohale (+12,4).

Viimase ringiga andis Ilves veel mitu kohta ära ja tuli üle finišijoone 18. mehena. Kaotust võidu võtnud Öftebrole kogunes 56,3 sekundit.

Öftebro järel lõpetas teisena austerlane Stefan Rettenegger (+9,6). Kuue parema hulka jõudsid veel soomlane Ilkka Herola (+13,0), sakslane Vinzenz Geiger (+13,7), itaallane Aaron Kostner (+25,6) ja norralane Andreas Skoglund (+28,5).

Hüppevõistlusel sai Ilves kirja 86-meetrise hüppe, mis oli väärt 110,3 punkti. See tulemus oleks andnud 11. koha, kuid eestlane diskvalifitseeriti.

Esikohale tõusis austerlane Thomas Rettenegger, kes oli suusasõidu järel alles 16. kohal. Ta sooritas 96-meetrise õhulennu ja kogus 136 punkti.

Teise koha sai Jens Luraas Öftebro (86 m; 126,9 p) ja kolmanda koha pälvis Stefan Rettenegger (87 m; 126,8 p).

Laupäeval toimub individuaalvõistlus Gunderseni meetodil.