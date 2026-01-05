X!

Ilves kombeprobleemist: ma arvan, et sellele on mingisugune lahendus leitud

Kahevõistlus
Foto: ERR
Kahevõistlus

Otepää võõrustab sel nädalal kahevõistluse maailma paremikku. Kristjan Ilves keskendus viimastel nädalatel treeningutele, esmaspäeval sõitis ta Otepääle ja vaatab nädalavahetuse suunas lootusrikkalt.

"Kõige suurem mure on olnud ikkagi see hüppekombe," tunnistas ta intervjuus ERR-ile. "Ma arvan, et sellele on mingisugune lahendus leitud. Läksin vanale lõikele tagasi, millega ma olen ennast päris kindlalt tundnud."

Ilvese sõnul on hüpped nüüd enesetunde poolest paremad. "Eks saab näha, mis on reaalsus, aga ma vähemalt usun, et see muutus oli õige. Seda on nagu väga lihtne sõnadesse panna, et ühe kombega sai ei tea peale otsa, mis tuleb ja teisega tead, mis tuleb."

"See lihtsalt annab nii palju enesekindlust juurde, kui minna hüppele vastu niimoodi, et saad oma hüpet sooritada maksimaalselt ja ei pea mitte kogu aeg kõhklema, kas ma peale otsa neid suuski näen või ei näe."

Ilvese sõnul on tal viimaste nädalate tugevad murdmaatreeningud veel pisut jalgades, aga need olid vajalikud mõeldes ka kuu aja pärast toimuvale taliolümpiale. Samas on Ilves veendunud, et väikse puhkuse järel võiks vorm ja enesetunne olla ka Otepää võistluse ajal juba hea.

"Loomulikult tahaks kodupubliku ees võidelda kõrgete kohtade eest, aga realistlik soov oleks see, et kui ma nüüd esimese ametliku treeninghüppe teen, siis saaksin sealt sellise vastuse nagu ma tahan ja nagu olen ka siin hüpanud," jätkas ta.

"Et saaksin hästi minema ja siis ei tohiks asjad väga keerulised olla, aga eks näeb. Ma olen omalt poolt kõik selleks teinud, et see juhtuks ja saab tore olema."

Kahevõistluse Otepää MK-etapp peetakse reedest pühapäevani.

Toimetaja: Siim Boikov

