Täht kogus AÜE-s lausa 32 punkti, Laak vedas naiskonna poolfinaali
Aastavahetuse ja pühade aeg möödus veidi rahulikumalt ka meie võõrsil mängivate võrkpallurite jaoks, ent tähtsaid kohtumisi jagus ka sellesse perioodi.
Poola kõrgliigas pääsesid Kertu Laak ja Bielsko-Biala Bostiku naiskond karikavõistluste Final Four turniirile, kui veerandfinaalis alistati 3:1 (25:19, 20:25, 25:13, 25:23) UNI Opole, kirjutab volley.ee.
Aasta lõpus taas Eesti aasta naisvõrkpalluri tiitli pälvinud Laak tõi oma naiskonna parimana 21 punkti (+15). Poolfinaalis minnakse 7. veebruaril vastamisi MKS Kalisziga. Lisaks peeti aasta viimasel nädalal liigamäng, kui 0:3 (19:25, 11:25, 19:25) jäädi alla Rzeszowile, Laagilt seekord vahetusest sekkudes 2 punkti (-1). Tabelis ollakse 20 punktiga viiendad.
Prantsusmaal peeti eelmisel nädalal kaks mänguvooru. Robert Viiber ja Narbonne teenisid esmalt 3:0 (27:25, 25:20, 25:19) võidu Alex Saaremaa ja Chaumont' üle. Viiber tõi lisaks mängu juhtimisele ka 3 punkti (+1), Saaremaa panustas oma meeskonna kasuks 8 punkti (+4). Teises mängus sai Narbonne 3:2 (17:25, 21:25, 25:23, 25:21, 15:11) jagu Sete'ist, Viiberilt lisaks oma põhitööle ka 2 punkti (-3).
Chaumont kaotas aga 0:3 (22:25, 18:25, 20:25) St-Nazaire'ile, Saaremaa tõi 10 punkti (+5). Tabelis on Narbonne 18 silmaga kaheksas ja Chaumont 12 punktiga 13. Esiliigas sai Ardo Kreegi tööandja Saint-Quentin esmalt 3:0 (25:19, 25:17, 33:31) jagu Chalonist, Kreegilt 9 punkti (+8). Seejärel tuli aga tunnistada Martigues'i 3:0 (25:22, 25:23, 25:18) paremust, Kreek tõi 7 punkti (+5). Tabelis on Kreegi koduklubi 23 punktiga kolmandal kohal.
Soome meistriliigas pidi Marily Lassi koduklubi LiigaPloki tunnistama LP Vampula 3:1 (25:22, 25:23, 22:25, 26:24) paremust, Lass tõi oma naiskonna resultatiivseimana 26 punkti (+17). Liigas hoiab eestlanna tööandja 10 punktiga viimast positsiooni. Lisaks pidas LiigaPloki karikavõistluste poolfinaalmängu Kuusamo Pölkky vastu ja sai 0:3 (19:25, 15:25, 14:25) kaotuse, Lassi arvele jäi selles kohtumises omade parimana 9 punkti (+5) ja ta valiti ka naiskonna parimaks.
Itaalia esiliigas sai Karli Alliku koduklubi Abba Pineto tabelisse 3 punkti, kui aasta esimesel nädalal saadi kirja 3:1 (25:23, 23:25, 25:23, 25:12) võit Ravenna üle, Allikult 12 punkti (-1). Tabelis on Pineto 29 punktiga teisel kohal.
Robert Täht ja Al Jazira pidasid Araabia Ühendemiraatide kõrgliigas samuti kolm kohtumist. Kõigepealt jäädi 2:3 (25:27, 25:15, 23:25, 25:22, 8:15) alla Al Ainile, Täht tõi koguni 32 punkti (+17). Seejärel teeniti 3:0 (25:22, 25:16, 25:17) võit Ajmani üle, eestlasest nurgaründaja tõi 17 punkti (+9). Kolmandas mängus saadi 3:1 (23:25, 25:17, 25:19, 25:17) jagu Hattast, Täht panustas taas omade parimana 22 punkti (+11). Tabelis ollakse 19 punktiga kolmandal kohal.
Timo Tammemaa ja Märt Tammearu koduklubi Hokkaido Voreas pidas aasta viimasel nädalal kaks kohtumist, kui kahel korral mindi vastamisi Shizuokaga. Esmalt saadi 2:3 (25:20, 18:25, 18:25, 25:19, 12:15) kaotus, Tammearult 27 ja Tammemaalt 5 punkti. Teine mäng lõppes aga Hokkaido 3:2 (27:29, 25:23, 31:29, 23:25, 21:19) paremusega, Tammearu arvele jäi 15 punkti, Tammemaa lisas 10 punkti. Tabelis ollakse viie võiduga seitsmendad.
Joosep Kurik ja Genfi Chenois teenisid Šveitsis 3:1 (25:23, 25:18, 23:25, 25:18) võidu Lausanne´i üle, Kurik tõi 10 punkti (+7). Tabelis on Genfi klubi 24 punktiga kolmas.
Oliver Venno ja tema tööandjaks olev Kuwait SC pidasid kolm mängu ja said kolm võitu. 3:1 alistati Burgan, 3:0 saadi jagu nii Al Sahelist kui Yarmoukist, täpsemat statistika pole saadaval. Tabelis ollakse liidrikohal.
