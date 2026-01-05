X!

Täht kogus AÜE-s lausa 32 punkti, Laak vedas naiskonna poolfinaali

Võrkpall
Robert Täht.
Robert Täht. Autor/allikas: Karol Korniak/Cuprum Stilon Gorzów/Facebook
Võrkpall

Aastavahetuse ja pühade aeg möödus veidi rahulikumalt ka meie võõrsil mängivate võrkpallurite jaoks, ent tähtsaid kohtumisi jagus ka sellesse perioodi.

Poola kõrgliigas pääsesid Kertu Laak ja Bielsko-Biala Bostiku naiskond karikavõistluste Final Four turniirile, kui veerandfinaalis alistati 3:1 (25:19, 20:25, 25:13, 25:23) UNI Opole, kirjutab volley.ee.

Aasta lõpus taas Eesti aasta naisvõrkpalluri tiitli pälvinud Laak tõi oma naiskonna parimana 21 punkti (+15). Poolfinaalis minnakse 7. veebruaril vastamisi MKS Kalisziga. Lisaks peeti aasta viimasel nädalal liigamäng, kui 0:3 (19:25, 11:25, 19:25) jäädi alla Rzeszowile, Laagilt seekord vahetusest sekkudes 2 punkti (-1). Tabelis ollakse 20 punktiga viiendad.

Prantsusmaal peeti eelmisel nädalal kaks mänguvooru. Robert Viiber ja Narbonne teenisid esmalt 3:0 (27:25, 25:20, 25:19) võidu Alex Saaremaa ja Chaumont' üle. Viiber tõi lisaks mängu juhtimisele ka 3 punkti (+1), Saaremaa panustas oma meeskonna kasuks 8 punkti (+4). Teises mängus sai Narbonne 3:2 (17:25, 21:25, 25:23, 25:21, 15:11) jagu Sete'ist, Viiberilt lisaks oma põhitööle ka 2 punkti (-3).

Chaumont kaotas aga 0:3 (22:25, 18:25, 20:25) St-Nazaire'ile, Saaremaa tõi 10 punkti (+5). Tabelis on Narbonne 18 silmaga kaheksas ja Chaumont 12 punktiga 13. Esiliigas sai Ardo Kreegi tööandja Saint-Quentin esmalt 3:0 (25:19, 25:17, 33:31) jagu Chalonist, Kreegilt 9 punkti (+8). Seejärel tuli aga tunnistada Martigues'i 3:0 (25:22, 25:23, 25:18) paremust, Kreek tõi 7 punkti (+5). Tabelis on Kreegi koduklubi 23 punktiga kolmandal kohal.

Soome meistriliigas pidi Marily Lassi koduklubi LiigaPloki tunnistama LP Vampula 3:1 (25:22, 25:23, 22:25, 26:24) paremust, Lass tõi oma naiskonna resultatiivseimana 26 punkti (+17). Liigas hoiab eestlanna tööandja 10 punktiga viimast positsiooni. Lisaks pidas LiigaPloki karikavõistluste poolfinaalmängu Kuusamo Pölkky vastu ja sai 0:3 (19:25, 15:25, 14:25) kaotuse, Lassi arvele jäi selles kohtumises omade parimana 9 punkti (+5) ja ta valiti ka naiskonna parimaks.

Itaalia esiliigas sai Karli Alliku koduklubi Abba Pineto tabelisse 3 punkti, kui aasta esimesel nädalal saadi kirja 3:1 (25:23, 23:25, 25:23, 25:12) võit Ravenna üle, Allikult 12 punkti (-1). Tabelis on Pineto 29 punktiga teisel kohal.

Robert Täht ja Al Jazira pidasid Araabia Ühendemiraatide kõrgliigas samuti kolm kohtumist. Kõigepealt jäädi 2:3 (25:27, 25:15, 23:25, 25:22, 8:15) alla Al Ainile, Täht tõi koguni 32 punkti (+17). Seejärel teeniti 3:0 (25:22, 25:16, 25:17) võit Ajmani üle, eestlasest nurgaründaja tõi 17 punkti (+9). Kolmandas mängus saadi 3:1 (23:25, 25:17, 25:19, 25:17) jagu Hattast, Täht panustas taas omade parimana 22 punkti (+11). Tabelis ollakse 19 punktiga kolmandal kohal.

Timo Tammemaa ja Märt Tammearu koduklubi Hokkaido Voreas pidas aasta viimasel nädalal kaks kohtumist, kui kahel korral mindi vastamisi Shizuokaga. Esmalt saadi 2:3 (25:20, 18:25, 18:25, 25:19, 12:15) kaotus, Tammearult 27 ja Tammemaalt 5 punkti. Teine mäng lõppes aga Hokkaido 3:2 (27:29, 25:23, 31:29, 23:25, 21:19) paremusega, Tammearu arvele jäi 15 punkti, Tammemaa lisas 10 punkti. Tabelis ollakse viie võiduga seitsmendad.

Joosep Kurik ja Genfi Chenois teenisid Šveitsis 3:1 (25:23, 25:18, 23:25, 25:18) võidu Lausanne´i üle, Kurik tõi 10 punkti (+7). Tabelis on Genfi klubi 24 punktiga kolmas.

Oliver Venno ja tema tööandjaks olev Kuwait SC pidasid kolm mängu ja said kolm võitu. 3:1 alistati Burgan, 3:0 saadi jagu nii Al Sahelist kui Yarmoukist, täpsemat statistika pole saadaval. Tabelis ollakse liidrikohal.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

võrkpalliuudised

15:53

Täht kogus AÜE-s lausa 32 punkti, Laak vedas naiskonna poolfinaali

04.01

Koduses meistrisarjas vaid võite tunnistav Rae tõusis tabelijuhiks

04.01

Rae Spordikool võttis karikafinaali kordusetenduses kindla võidu

02.01

Rae Spordikool võib nädalavahetusega tippu tõusta

22.12

Tammearu ja Tammemaa teenisid Jaapanis karikahõbeda

22.12

Eesti võrkpallitalent siirdub valitseva NCAA meistri ridadesse

22.12

Aasta võrkpalluri tiitli pälvisid Laak ja Tammearu

21.12

Pärnu võitis viiele geimile veninud võrkpallifinaali

21.12

Rae kaitses karikat geimigi loovutamata

21.12

FOTOD | Eesti karikavõitjateks krooniti Pärnu ja Rae

19.12

TBD Pharmatech/Kastre ei suutnud üllatust serveerida

18.12

Eesti karikafinalistid peavad kiirelt kohanema harjumuspäratu saaliga

17.12

Eesti klubid lõpetavad võrkpalli Balti liigas aasta nelikjuhtimisega

17.12

Naiste meistriliiga aasta viimases mängus kohtuvad liider ja punane latern

15.12

Nädal piiri taga: Tammearu ja Tammemaa said Jaapanis tähtsa võidu

videod

sport.err.ee uudised

18:12

Lietkabelis sai Kullamäe resultatiivse mängu toel võidu

17:12

Korraldaja Maroko pääses närvilise mänguga veerandfinaali

16:44

Al-Attiyah tõusis hoolimata Toyota superpäevast Dakari liidriks

16:13

Rootsi jättis juba finaali õhku nuusutanud Soome kullamängust kõrvale

15:53

Täht kogus AÜE-s lausa 32 punkti, Laak vedas naiskonna poolfinaali

15:15

Avalanche'i võimas võiduseeria katkes Miamis

14:40

Welcost lahkusid kõik välismaalased ja veel viis mängijat

13:59

Olümpia-aasta saab ERR-i kanalitel sportliku alguse

13:36

Viimati suve alguses mänginud Poola tennisetäht alistas kolmanda reketi

12:43

Manchester United vallandas peatreeneri

11:51

Markvardt MK-etapi eel: kõik loodame, et kodumäelt algab Ilvese uus tõus

11:16

Barcelona lõpetas Madridi Reali vastu pika kaotusteseeria

10:22

Lajal päästis seitse matšpalli, aga hooaeg algas ikkagi kaotusega

10:03

Randver meenutas kurlingu maaletoomist: sel teekonnal on õnne olnud

09:16

Liverpoolile ei piisanud neljanda lisaminuti väravast, City andis edu käest

loetumad

08:15

Eesti korvpallineiud kaotasid Soomele 108 punktiga, noormeestele kaks võitu

04.01

Tour de Ski finišis püüdis pilke Venemaa lipp

04.01

Stenshagen võitis Tour de Ski viimase sõidu, Kläbo tegi ajalugu

04.01

VIDEO | Vaaks korraldas New Yorgis otsustava viskekontserdi

04.01

Landra: ma ei ole eestlane, aga mul on suur au esindada siinset koondist

04.01

Diggins tuli Tour de Ski üldvõitjaks, viimase etapi võitis Simpson-Larsen

04.01

Spordipsühholoog: me ei peaks tundeid nii väga tähtsustama

13:59

Olümpia-aasta saab ERR-i kanalitel sportliku alguse

12:43

Manchester United vallandas peatreeneri

04.01

Tyson Fury naaseb ikkagi poksiringi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo