X!

Botn ja Lägreid jätavad järgmise MK-etapi vahele

Laskesuusatamine
Johan-Olav Botn
Johan-Olav Botn Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/CEPix
Laskesuusatamine

Norra laskesuusatajad Johan-Olav Botn ja Sturla Holm Lägreid ei võistle järgmisel nädalal Oberhofis toimuval MK-etapil.

Norra suusaliidu pressiteates seisab, et mõlemad sportlased on hädas olnud haigusega ja ei ole valmis Oberhofis võistlema. MK-sarja üldliider Botn rääkis reedel TV2-le, et just tema leidis koondisekaaslase Sivert Guttorm Bakkeni enne jõule Itaalias hotellitoast surnuna.

"Tahaksin väga võistelda ja võib-olla sel korral isegi eriti, aga pean samal ajal oma tervise eest hoolt kandma ja see oli ainuvõimalik otsus," teatas Botn laupäeval pressiteate vahendusel.

"On olnud keerulised pühad," lisas Lägreid. "Olen olnud kurnatud nii vaimselt kui füüsiliselt, aga loodan Ruhpoldingu MK-etapiks taas valmis olla. Siverti kaotus on olnud raske, tunnen eriti kaasa tema perekonnale ja neile, kes olid temaga koos Lavazes. Aga olen ka füüsiliselt hädas olnud, vedelesin kogu jõululaupäeva nohuga diivanil."

Nende asemel tõi Norra laskesuusakoondis Oberhofi MK-etapiks koondisesse Sverre Dahlen Aspenesi ja Martin Nevlandi, viimane teeb sealjuures MK-debüüdi.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

laskesuusauudised

19:44

Botn ja Lägreid jätavad järgmise MK-etapi vahele

02.01

Botn: mina leidsin Bakkeni surnuna

30.12

Bakkeni surma põhjus selgub kevadel

30.12

Bakkeni surm võib muuta ka Norra laskesuusakoondise olümpiaettevalmistust

29.12

Norra duo mälestas aastalõpuvõistlusel Bakkenit: olime rajal kolmekesi

28.12

Esimese aasta noorsportlase tiitli noormeeste seas pälvis Jakob Kulbin

27.12

Norralased võistlevad pühapäeval Bakkeni auks: ta oleks seda tahtnud

27.12

Norra meedia: Bakkeni mask võis simuleerida 7000 meetri kõrgusel treenimist

25.12

Prantsusmaa kinnitas esimesed olümpiakoondislased

24.12

Norra laskesuusataja kandis surres kõrgmäestikumaski

23.12

Giacomel südamlikus järelehüüdes: lenda kõrgelt nagu ingel, sest sa oled seda

23.12

Björndalen lahkunud Bakkenist: ta oli maailma kõige kannatlikum inimene

23.12

Suri Norra laskesuusataja Sivert Guttorm Bakken

23.12

Wierer ja Vittozzi loobuvad järgmisest MK-etapist

21.12

Kirkeeide võttis lõpusirgel prantslannade ees esimese võidu, Ermits 17.

sport.err.ee uudised

22:45

Tšikini mälestusvõistlusel oli rekordarv osalejaid

22:10

Morgenson käsipallielust Jaapanis: seal on asi palju professionaalsem

22:00

Saksamaa EM-tiitlini viinud Ibrahimagic kiitis Eesti korvpallitreenereid

21:32

Konontšuk tegi hea mängu, aga Bursaspor kaotas taas

20:42

Paide täiendas ridu 2023. aasta Eesti parima naisjalgpalluriga

20:09

Hermet siirdub Prantsusmaale: lahkuda ei ole kerge, aga pean proovima

19:44

Botn ja Lägreid jätavad järgmise MK-etapi vahele

19:19

Hermet vedas oma viimases mängus Kalev/Cramo VEF-i vastu võidule

18:36

Rangers võitis derbimängu ja tõusis raskustes linnarivaaliga ühele pulgale

17:39

Soomlanna sai esimese MK-võidu, eestlased ei jõudnud 30 parema sekka Uuendatud

17:19

Vagul ei pääsenud Innsbruckis põhivõistlusele

16:51

Swiatek: naiste tennis ei vajanud Sabalenka ja Kyrgiose mängu

16:21

FC Floraga liitus Taaniel Usta

15:45

Rast avas suurslaalomis võiduarve

15:03

Sepa ülikool andis vastasele 68-punktilise koslepi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo