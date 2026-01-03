Botn ja Lägreid jätavad järgmise MK-etapi vahele

Norra suusaliidu pressiteates seisab, et mõlemad sportlased on hädas olnud haigusega ja ei ole valmis Oberhofis võistlema. MK-sarja üldliider Botn rääkis reedel TV2-le, et just tema leidis koondisekaaslase Sivert Guttorm Bakkeni enne jõule Itaalias hotellitoast surnuna.

"Tahaksin väga võistelda ja võib-olla sel korral isegi eriti, aga pean samal ajal oma tervise eest hoolt kandma ja see oli ainuvõimalik otsus," teatas Botn laupäeval pressiteate vahendusel.

"On olnud keerulised pühad," lisas Lägreid. "Olen olnud kurnatud nii vaimselt kui füüsiliselt, aga loodan Ruhpoldingu MK-etapiks taas valmis olla. Siverti kaotus on olnud raske, tunnen eriti kaasa tema perekonnale ja neile, kes olid temaga koos Lavazes. Aga olen ka füüsiliselt hädas olnud, vedelesin kogu jõululaupäeva nohuga diivanil."

Nende asemel tõi Norra laskesuusakoondis Oberhofi MK-etapiks koondisesse Sverre Dahlen Aspenesi ja Martin Nevlandi, viimane teeb sealjuures MK-debüüdi.