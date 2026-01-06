Oberhofi MK-etapp algab austusavaldustega Bakkenile

MK-etapp algab meeste 10 km sprindisõiduga ning sel puhul tehakse Bakkeni auks ja mälestuseks mitu žesti: näiteks kõlab norralase meenutuseks minutiline aplaus ja samuti saab ta sümboolse esimese stardinumbri ehk esimesena läheb rajale laskesuusataja numbriga kaks. Norra laskesuusakoondise liikmed võistlevad musta leinapaelaga.

Norra laskesuusakoondise liige Sivert Guttorm Bakken suri enne jõule Itaalias treeninglaagris viibides. Oma surmahetkel kandis ta kõrgmäestikutingimusi simuleerivat hapnikumaski, aga tema täpsemad lahkumise asjaolud peaks selguma alles kevadel.

Karjääri jooksul ka südameprobleemide küüsis olnud Bakken võitis hooajal 2021/2022 MK-sarja ühisstardist sõitude kristallgloobuse. Viimati võistles ta 21. detsembril Le Grand Bornandi etappi, kus sai päev enne surma ühisstardist sõidus 20. koha.

Laskesuusatamise MK-etapp Oberhofis algab neljapäeval, 8. jaanuaril meeste 10 km sprindiga. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 15.00.