Norra duo mälestas aastalõpuvõistlusel Bakkenit: olime rajal kolmekesi

Laskesuusatamine
Juni Arnekleiv ja Mats Överby
Juni Arnekleiv ja Mats Överby Autor/allikas: SCANPIX/picture alliance / BEAUTIFUL SPORTS
Laskesuusatamine

Saksamaal Gelsenkirchenis jalgpalliklubi Schalke kodustaadionil peetud traditsioonilise aastalõpu segapaaride laskesuusavõistluse (World Team Challenge) võitsid sakslased Justus Strelow ja Janina Hettich-Walz.

Üheksa-aastase vahe järel võidu koju jätnud sakslaste järel oli teine Prantsusmaa paar Lou Jeanmonnot - Fabien Claude ning 40 000 pealtvaataja ees tulid kolmandaks norralased Juni Arnekleiv ning Mats Överby.

Enne võistluste algust peeti eelmisel nädalal surnud Sivert Guttorm Bakkeni auks minutiline leinaseisak, Norra duo mõtles viimase hetkeni Schalke võistlusest loobuda, kuid osales seal siiski kaasmaalase auks.

"Tahtsime võisteldes tema mälestust austada. Olime seekord rajal kolmekesi," rääkis Saksamaa ringhäälingule ARD Bakkeni endine tüdruksõber Arnekleiv. "See oli emotsionaalne võistlus. Nii Norra kui kogu rahvusvaheline laskesuusapere jääb Sivertit igatsema," lisas Överby.

Toimetaja: Anders Nõmm

