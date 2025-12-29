Norra duo mälestas aastalõpuvõistlusel Bakkenit: olime rajal kolmekesi

Üheksa-aastase vahe järel võidu koju jätnud sakslaste järel oli teine Prantsusmaa paar Lou Jeanmonnot - Fabien Claude ning 40 000 pealtvaataja ees tulid kolmandaks norralased Juni Arnekleiv ning Mats Överby.

Enne võistluste algust peeti eelmisel nädalal surnud Sivert Guttorm Bakkeni auks minutiline leinaseisak, Norra duo mõtles viimase hetkeni Schalke võistlusest loobuda, kuid osales seal siiski kaasmaalase auks.

"Tahtsime võisteldes tema mälestust austada. Olime seekord rajal kolmekesi," rääkis Saksamaa ringhäälingule ARD Bakkeni endine tüdruksõber Arnekleiv. "See oli emotsionaalne võistlus. Nii Norra kui kogu rahvusvaheline laskesuusapere jääb Sivertit igatsema," lisas Överby.