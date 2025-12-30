X!

Bakkeni surma põhjus selgub kevadel

Laskesuusatamine
Sivert Guttorm Bakken
Sivert Guttorm Bakken Autor/allikas: Reiko Kolatsk
Laskesuusatamine

Norra laskesuusataja Sivert Guttorm Bakkeni täpne surma põhjus selgub alles kevadel.

"Lootsime, et perekond saab tänaseks rohkem vastuseid. Tõenäoliselt saabub selgus alles mõne kuu pärast," ütles teisipäeval Bakkeni perekonda esindav advokaat Bernt Heiberg.

Heiberg lisas, et Itaalia politsei uurib juhtumit kui kahtlast surma, aga samas ei kahtlustata midagi kuritegelikku. "Itaalia politsei ja prokuratuur on olnud väga vastutulelikud ja koostööaltid. Nad on teinud kõik, et lähedased saaksid võimalikult palju teavet ning on aidanud kaasa sellele, et Bakkeni saaks Norrasse transportida esimesel võimalusel," sõnas ta.

Itaalia prokuratuur määras kohtuarstidele tähtajaks 7. märtsi, et uurimine lõpuni viia.

Norra laskesuusaliit teatas eelmisel nädalal, et Bakken kandis surma hetkel kõrgmäestiku tingimusi simuleerivat maski. Itaalia politsei võttis maski asitõendina hoiule ja seda hakatakse lähipäevil uurima.

"Praeguseks ei ole selgunud midagi sellist, mis annaks alust kas kinnitada või välistada, et surm on seotud kõrgmäestiku tingimusi simuleeriva maskiga," rõhutas Heiberg.

Vaid 27-aastane Bakken leiti 23. detsembril Lavazes enda hotellitoast surnuna.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

laskesuusauudised

17:11

Bakkeni surma põhjus selgub kevadel

10:20

Bakkeni surm võib muuta ka Norra laskesuusakoondise olümpiaettevalmistust

29.12

Norra duo mälestas aastalõpuvõistlusel Bakkenit: olime rajal kolmekesi

28.12

Esimese aasta noorsportlase tiitli noormeeste seas pälvis Jakob Kulbin

27.12

Norralased võistlevad pühapäeval Bakkeni auks: ta oleks seda tahtnud

27.12

Norra meedia: Bakkeni mask võis simuleerida 7000 meetri kõrgusel treenimist

25.12

Prantsusmaa kinnitas esimesed olümpiakoondislased

24.12

Norra laskesuusataja kandis surres kõrgmäestikumaski

23.12

Giacomel südamlikus järelehüüdes: lenda kõrgelt nagu ingel, sest sa oled seda

23.12

Björndalen lahkunud Bakkenist: ta oli maailma kõige kannatlikum inimene

23.12

Suri Norra laskesuusataja Sivert Guttorm Bakken

23.12

Wierer ja Vittozzi loobuvad järgmisest MK-etapist

21.12

Kirkeeide võttis lõpusirgel prantslannade ees esimese võidu, Ermits 17.

21.12

Giacomelile karjääri kolmas võit, Siimer 29.

20.12

Siimer sai ühe möödalasuga 26. koha, Botnile polnud taas vastaseid

sport.err.ee uudised

17:46

NFL-is on lahtised veel kaks play-off kohta

17:11

Bakkeni surma põhjus selgub kevadel

16:41

Kanada jätkab juunioride MM-il kaotuseta

16:15

FIFA väljastas rahvusvahelise litsentsi 19 Eesti kohtunikule

15:50

Lajal alustab hooaega Austraalias, Glinka Uus-Kaledoonias

15:22

Floraga liitus seni Kalevis mänginud noor vasakkaitsja

14:56

Spordiajakirjanike eelistus treenerite seas kuulus kindlalt Varnavskajale

14:25

AS Roma lõpetas aasta kodupubliku ees võiduga

13:53

Kaldvee ja Lill piirdusid Rootsi MK-etapil alagrupiga

13:18

Bogdan Vaštšuk sõlmis tuttava välisklubiga lepingu

12:49

Kaljulaid venelaste võistlustele lubamisest: tuleb rajal koht kätte näidata

12:10

Eestlastest on UCI edetabelis kõrgeimal kohal Mihkels ja Ebras

11:47

Liiklusõnnetuses hukkunud olid Anthony Joshua tiimiliikmed

11:29

KUULA | "Võimla" võtab spordiaasta kokku

11:02

Paskotši pääses Belgia kõrgliiga vooru sümboolsesse koosseisu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo