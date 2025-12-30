Bakkeni surma põhjus selgub kevadel

"Lootsime, et perekond saab tänaseks rohkem vastuseid. Tõenäoliselt saabub selgus alles mõne kuu pärast," ütles teisipäeval Bakkeni perekonda esindav advokaat Bernt Heiberg.

Heiberg lisas, et Itaalia politsei uurib juhtumit kui kahtlast surma, aga samas ei kahtlustata midagi kuritegelikku. "Itaalia politsei ja prokuratuur on olnud väga vastutulelikud ja koostööaltid. Nad on teinud kõik, et lähedased saaksid võimalikult palju teavet ning on aidanud kaasa sellele, et Bakkeni saaks Norrasse transportida esimesel võimalusel," sõnas ta.

Itaalia prokuratuur määras kohtuarstidele tähtajaks 7. märtsi, et uurimine lõpuni viia.

Norra laskesuusaliit teatas eelmisel nädalal, et Bakken kandis surma hetkel kõrgmäestiku tingimusi simuleerivat maski. Itaalia politsei võttis maski asitõendina hoiule ja seda hakatakse lähipäevil uurima.

"Praeguseks ei ole selgunud midagi sellist, mis annaks alust kas kinnitada või välistada, et surm on seotud kõrgmäestiku tingimusi simuleeriva maskiga," rõhutas Heiberg.

Vaid 27-aastane Bakken leiti 23. detsembril Lavazes enda hotellitoast surnuna.